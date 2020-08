Deux événements d’envergure à BMX Pointe-du-Lac

La pandémie de la COVID-19 est venue ralentir les activités sportives, cet été, au Québec. Les clubs de BMX n’y échappent pas, mais du côté de BMX Pointe-du-Lac, le taux d’inscription n’a pas été affecté et l’organisation aura également la chance de présenter deux événements d’importance.

En effet, seulement quatre épreuves de la Coupe du Québec sont prévues cet été, soit les 22 et 23 août au Centre National Bromont (CNCB Bolt), les 5 et 6 septembre à Gatineau, les 12 et 13 septembre à Pointe-du-Lac et les 26 et 27 septembre à Drummondville.

«On est vraiment content d’avoir été choisi pour la Coupe du Québec (13 septembre) puisqu’il y avait seulement quatre endroits à l’horaire cette année. On sait que certains clubs se sont désistés. Ce qui nous a aidés, c’est qu’on recevait déjà un Championnat québécois la veille, confie le président du Club de BMX Pointe-du-Lac, Mathieu Senneville. La Fédération québécoise des sports cyclistes nous donne vraiment un coup de main dans l’organisation.»

Les groupes d’âge seront divisés, de sorte que les 12 ans et moins courseront en avant-midi, alors que les 13 ans et plus seront en piste dans l’après-midi. «On vient de couper de moitié le nombre de gens sur place. Malheureusement, les coureurs seront limités à un accompagnateur et, pour le moment, on ne pense pas qu’il va y avoir de spectateurs. C’est la partie un peu triste pour les parents et grands-parents, ainsi que pour la visibilité de notre sport. Ce n’est pas encore certain, mais peut-être que les courses pourraient être filmées pour être diffusées sur Internet.»

La pandémie n’a pas empêché les jeunes de monter à vélo cet été.

«Nos inscriptions se sont très bien passées, si bien qu’on a eu le même de nombre de membres que l’an dernier. Au début, nous nous étions limités, mais les règles ont souvent changé par la suite, alors on a pu poursuivre le recrutement. Deux semaines plus tard, on était de retour à la normale et le taux de présence des jeunes est très bon également», explique le président.

Les membres du Club de BMX Pointe-du-Lac bénéficient de deux entraînements par semaine.

«C’est vraiment étrange comme ambiance avec la COVID-19 et dû au fait que nous sommes confrontés à une saison écourtée. C’est le côté triste, mais nous allons revenir en force lorsque tout ça sera derrière nous. On se fait priver d’une belle tribune aussi parce que les gens viennent souvent nous voir puisque le BMX est un sport très spectaculaire. Mais bon, on n’a pas le choix de composer avec la situation», conclut-il.

Rappelons que le Club de BMX de Pointe-du-Lac, bien établi depuis plus de 30 ans, se veut l’un des plus vieux clubs de BMX du Québec. La santé est bonne pour celui qui compte plus d’une cinquantaine de membres à son actif.