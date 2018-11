Deux entrepreneurs de Trois-Rivières devant les dragons

Crédit photo : courtoisie

VOYAGE. Les entrepreneurs trifluviens Andrew D’amours et Kevin Gagnon, cofondateurs de Flytrippers, ont présenté leur entreprise aux dragons de l’émission Dragon’s Den diffusée sur CBC.

Filmé au printemps dernier, le segment a été diffusé le 1er novembre. Les entrepreneurs ont demandé 105 000 $ pour 10 % de l’entreprise. Trois dragons ont fait une contre-offre en demandant plutôt 50 %.

«On n’est pas arrivé à une entente, mais c’est tout de même une belle visibilité pour nous dans le Canada anglais, indique M. D’Amours. On voulait attirer l’attention des dragons et je pense que c’est réussi.»

Fondée en 2016, Flytrippers est un outil répertorie les meilleures aubaines pour des vols à travers le monde. Certains sont en provenance de Montréal, Plattsburgh, Boston et New York.

À ce jour, c’est plus de deux millions d’aubaines qui ont été dénichées, pour plus de 500 destinations. Des conseils et des astuces de voyage sont aussi offerts sur le site web de l’entreprise.

Pour voir le passage des Trifluviens à l’émission : https://www.cbc.ca/dragonsden/pitches/flytrippers

Pour découvrir l’entreprise : flytrippers.com