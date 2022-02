Deux enfants, un resto et des tonnes de sushis

En octobre dernier, Alex Robert et Patricia Garceau sont devenus officiellement propriétaires du Sushizo au centre-ville de Trois-Rivières. Parents de deux jeunes enfants, ils ont décidé de relevé le défi de se lancer en affaires – en restauration qui plus est! – en pleine pandémie.

C’est un concours de circonstances qui les a menés à prendre la relève de l’entreprise fondée en 2010 par Paskale Méthot. Le couple, qui vivait sur la Rive-Sud de Montréal, a choisi de s’installer à Trois-Rivières l’été dernier. Originaire de la région, Patricia souhaitait se rapprocher de sa famille.

« On s’est installé ici avec l’idée première d’ouvrir une résidence pour personnes ayant une déficience intellectuelle, raconte Alex. Avant de déménager, j’avais travaillé pendant quatre ans comme gestionnaire de ce type de résidence. »

Puis, en juillet, ils ont vu que le restaurant était à vendre et ils ont saisi l’occasion. « C’est certain que c’est un défi d’être en restauration en temps de pandémie, mais on voyait tout le potentiel, soutient Alex. Il faut dire aussi que la livraison et la formule pour emporter fonctionnaient bien. »

À son sens, le plus gros défi était – et est toujours – l’approvisionnement. C’est que la crise sanitaire a fait bondir les prix et il n’est plus aussi simple de trouver des fournisseurs. Malgré tout, les nouveaux propriétaires tirent leur épingle du jeu et s’adaptent aux contraintes.

D’ailleurs, ils ont décidé de rouvrir la salle à manger du restaurant, à la demande générale des clients et des employés. Celle-ci avait été fermée il y a plusieurs mois pour miser sur la livraison et les commandes pour emporter. Dorénavant, ces trois options seront offertes aux clients.

Conciliation travail-famille

Parents d’un enfant de deux ans et d’un autre d’à peine un an, Alex et Patricia n’ont pas le temps de s’ennuyer entre le boulot et la famille. « Même si on est en restauration, on arrive à façonner nos horaires pour passer du temps de qualité en famille. L’entrepreneuriat nous aide à mieux concilier les deux, constate Alex. Le restaurant, c’est aussi comme une famille pour nous. Nos enfants y viennent souvent et s’amusent avec les employés. »

Parlant d’employés, ce dernier ne manque pas de souligner que l’équipe est demeurée intacte malgré les difficultés liées à la pandémie. « On a de la chance, personne n’est parti. On est là depuis seulement quelques mois, mais c’est vraiment comme une famille pour nous. L’entrepreneuriat, c’est plein de défis, mais ce qu’on aime le plus dans tout ça, c’est le côté humain. C’est la relation qu’on a avec nos clients et nos employés », conclut-il.