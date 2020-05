Deux Diablos choisissent le Vert et Or

Deux anciens produits des Diablos de Trois-Rivières ont choisi de poursuivre leur cheminement football du côté du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Il s’agit du receveur de passe Kevin Morin et du centre-arrière Florent Bergeron.

En effet, Kevin Morin (21 ans) et Florent Bergeron (20 ans) poursuivront leurs études en sol sherbrookois. Les deux footballeurs avaient au préalable gradué à l’École secondaire Jean-Nicolet.

«C’est certain que c’est une chose à laquelle j’aspirais depuis longtemps et je rêve même d’aller faire un catch à TVA Sports un jour», confie le jeune Morin, natif de Gentilly. «Depuis que je suis en secondaire 2, je voulais jouer collégial et ensuite jouer universitaire. J’avais quand même plusieurs offres sur la table. J’ai visité Sherbrooke, Concordia, McGill, en plus de parler aux entraîneurs d’Ottawa et de Bishop. Mon choix s’est arrêté sur Sherbrooke pour le programme de stages COOP en Génie électrique.»

«Je viens de terminer mes quatre ans avec les Diablos et j’ai tellement appris là-bas [sous les ordres de l’entraîneur-chef François Dussault]. J’ai appris à devenir un meilleur joueur, mais également un meilleur individu.»

De son côté, le jeune Bergeron poursuivra ses études en Sciences infirmières.

«Ça fait un bon bout que mon choix de poursuivre mon football à Sherbrooke était fait. J’ai discuté avec les coachs et ils avaient vu nos vidéos, alors cela a été facile de s’entendre», témoigne-t-il.

Ce dernier conserve également de bons souvenirs de son passage au Cégep de Trois-Rivières:

«Je vais retenir que les Diablos, c’est une grande famille avec de belles traditions. Après avoir vécu l’ambiance qu’il y a dans les estrades là-bas, je voulais vraiment poursuivre ma carrière de footballeur au niveau universitaire.»

Pas question de se reposer pour les deux coéquipiers en cette période de confinement. Le préparateur physique du Vert et Or s’occupe de leur envoyer des séances d’entraînement adaptées à chaque joueur. Reste à voir si la pandémie viendra contrecarrer les plans de la prochaine saison de football universitaire.