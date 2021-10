Deux défaites et un nouveau directeur général pour le Climatisation Cloutier

Le Climatisation Cloutier a annoncé l’ajout de Fred Lajoie à son organigramme hockey. Le Trifluvien viendra épauler le directeur général actuel Fabien Dubé dans ses fonctions. En étant à sa septième saison avec l’organisation trifluvienne, ce dernier laissera son poste à la fin de la présente saison à la suite de son nouveau défi avec Rivière-du-Loup, formation de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Étant déjà beaucoup moins présent en raison de la charge de travail dans la LNAH, Dubé sera maintenant accompagné de Lajoie au niveau de la direction de l’équipe. Ce dernier s’amène avec beaucoup d’expérience au niveau du baseball junior élite avec les Aigles Junior, avec les Aigles Can-Am, et au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Foreurs de Val-d’Or. Le Trifluvien est doté d’un bon réseau de contacts et cette transition d’une saison lui permettra d’en apprendre davantage sur la LHSAAAQ.

« Ce changement majeur se fait encore une fois dans le but d’améliorer notre équipe, notre organisation et de la garder bien vivante à long terme. Nous désirons remercier Fabien Dubé qui complètera cette septième saison avec nous. Nous souhaitons la bienvenue à Fred Lajoie qui s’assurera d’une belle continuité avec notre belle organisation », peut-on lire par voie de communiqué.

Sur la patinoire…

Sur la glace, le Climatisation Cloutier a connu un week-end difficile face au Métal Perreault de Donnacona. Vendredi, il a perdu 5 à 4 en surtemps alors que Mikaël Bédard a tranché le débat dès la deuxième minute de jeu. Trois-Rivières avait créé l’égalité 4 à 4 en milieu de troisième période grâce à Louis-Michel Lafrenière.

Julien Gagné et Antoine Masson ont été les meilleurs en attaque avec 1 but et 2 aides chacun. Derick Roy a quand même stoppé 38 rondelles dans la défaite.

Samedi, les deux équipes se rencontraient à nouveau, cette fois dans le vieux colisée. Le Métal Perreault a été dominant, l’emportant 6 à 2. Les visiteurs, en avance 1 à 0 après 20 minutes de jeu, ont inscrit 4 buts sans riposte au deuxième vingt, en route vers une victoire facile.

Jonathan Legault et Yannick Éthier ont touché la cible en troisième période, mais sans conséquence. Mathieu Dugas a été solide devant sa cage, repoussant 37 des 39 rondelles dirigées vers lui. Sébastien Dubé-Rochon a quant à lui été chassé après le 5e but des visiteurs.

Le Climatisation Cloutier (0-2-1) sera de retour en action samedi face à une équipe de tête, le Bellemare de Louiseville (3-0-0).