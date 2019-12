Deux classiques des Fêtes pour le Climatisation Cloutier!

Alors que la majorité des équipes sont en pause pendant la période des Fêtes, les amateurs de hockey senior québécois pourront tout de même profiter d’un programme très intéressant en cette fin de semaine qui sépare Noël et le Jour de l’An.

Issu d’une rivalité régionale qui remonte à 2015 alors que le circuit portait le nom de Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM), cette animosité est toujours présente et continue d’alimenter les passions en Mauricie. Cette classique des Fêtes a été instaurée il y a trois ans, et constitue un rendez-vous pour les amateurs de hockey senior pendant le temps des Fêtes.

Bellemare de Louiseville (9 victoires, 2 défaites, 1 déf. prol, et 1 déf. fus. | 3e place)

Le directeur général, Dean Lygitsakos, a de son propre aveu été moins actif sur le marché des transactions affirmant qu’il était satisfait de l’équipe qu’il a présentement sous la main. Cela ne l’a pas empêché d’être actif en ajoutant quelques joueurs autonomes. On a eu un premier aperçu la semaine dernière avec le nouveau gardien Étienne Roy qui a fait bonne impression dès son premier match.

L’attaque est plutôt diversifiée depuis le début de la saison : la production est le fruit d’un effort collectif. Sans être l’équipe qui marque le plus de buts, Louiseville est celle qui en accorde le moins (31) depuis le début de la saison, affichant le meilleur différentiel de la LHSAAAQ avec +27 ! Une attaque équilibrée, une défensive fiable et des gardiens de but qui jusqu’ici ont très bien fait le travail : autant d’ingrédients qui font en sorte que la formation du pays du sarrasin fait clairement partie de l’élite de la ligue et conséquemment doit être prise au sérieux d’ici la fin de la saison.

Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine (6 victoires – 9 défaites | 7e place)

La formation qui évolue à l’est de la rivière Saint-Maurice connaît un regain de vie dernièrement, évoluant comme on pourrait le dire pour .500 depuis la fin du mois de novembre. Le directeur général, Fabien Dubé, a effectué quelques mouvements afin d’améliorer certains aspects de son équipe, notamment en défensive. Les retours des hommes forts David Bossé et Maxime Sanon ont pris un certain temps à insuffler la confiance attendue, mais on est confiant du côté du Cap que la chimie finira par opérer suite aux changements.

L’attaque madelinoise offre toujours un bon spectacle et ses principaux acteurs se voient bien sur la patinoire. L’ancien membre des Cataractes de Shawinigan (LHJMQ), Samuel Blier est présentement le meilleur marqueur de son équipe, accompagné du Shawiniganais Antoine Masson, Julien Gagné et Zackary Beaudoin pour ne nommer que ceux-là. Il y a cependant un absent de taille en Derek Morissette, blessé à long terme. Il sera intéressant de voir les nouvelles acquisitions (notamment le Victoriavillois Pierre-Olivier Marcoux, Samuel Sénécal et Michael Briand) continuer à s’acclimater avec leur nouvelle formation.

Voici les deux rendez-vous :

Vendredi 27 décembre 2019

Cap-de-la-Madeleine à Louiseville

20:30 – Centre sportif de Louiseville

Samedi 28 décembre 2019

Louiseville au Cap-de-la-Madeleine

20:00 – Aréna Jean-Guy Talbot

Un match des Fêtes en Haute-Mauricie, pourquoi pas?

La tradition du hockey senior pendant le temps des Fêtes n’existe pas seulement dans la région de Trois-Rivières. Les amateurs de hockey de la Haute-Mauricie connaissent ça également puisque pour la troisième année consécutive, un match est présenté au Colisée Denis-Morel de La Tuque. Les Latuquois ne seront pas en reste, car pour l’occasion, les Loups de La Tuque (10 victoires, 3 défaites, 2 déf. prol. | 1ère place) recevront le Formule Fitness de Bécancour dans le cadre d’un match revanche.

Rappelons que la troupe de Bécancour a surpris celle de La Tuque la semaine dernière avec une victoire de 5 à 4 en prolongation. Parions que le capitaine Tommy Tremblay, Latuquois d’origine, et ses coéquipiers seront gonflés à bloc pour offrir un bon spectacle à ses concitoyens qui franchiront les tourniquets de leur Colisée local en grand nombre.

Le Formule Fitness de Bécancour (3 victoires, 10 défaites, 1 déf. prol. | 9e place) s’amène à La Tuque fort d’une séquence de deux victoires consécutives méritées contre des adversaires de taille. L’auteur de ces lignes s’est laissé dire par certains membres de la troupe aux couleurs des Blackhawks de Chicago que pour eux, une nouvelle saison vient de débuter, et que pour l’instant, l’équipe affiche une fiche parfaite!

Tremblay, Blackburn, Delisle, Giguère, Therrien, Gagnon face aux Desmarais, Desjardins, Blanchard, les frères Éthier, Bélanger et compagnie!