Deux autres revers pour le Climatisation Cloutier

Ce fut un autre week-end difficile pour le Climatisation Cloutier alors qu’il a subi deux revers face aux Bisons de Granby. Trois-Rivières (1 victoire en 8 matchs) a donc glissé au dernier rang de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec.

Le premier match avait lieu du côté de Granby et Trois-Rivières était aux commandes 4 à 2 en tout début de deuxième période après que Marc-Antoine Arseneau eut inscrit son premier but de la campagne. Or, Vincent Senez allait réduire l’écart quelques instants plus tard avant que Carl Lauzon ne crée l’égalité 4 à 4 avec un peu moins de deux minutes à faire en période médiane.

Le match s’est joué en milieu de troisième période alors que les Bisons ont explosé pour trois buts en moins de quatre minutes. Jacob Graveline trouvait le fond du filet, pendant que Lauzon inscrivait ses deuxième et troisième buts du match.

Granby aura décoché 47 tirs en direction de Sébastien Dubé-Rochon, tandis que Marc-Antoine Dufour aura signé une victoire de 28 arrêts.

À Trois-Rivières…

Le match retour était disputé dans le vétuste Colisée de Trois-Rivières et le Climatisation Cloutier a de nouveau rapidement pris les commandes avec deux buts dans les quatre premières minutes de jeu, soit ceux de Jonathan Filion et d’Antoine Masson.

Granby a ensuite inscrit quatre buts sans riposte, dont trois au premier vingt face à Carmine Anthony Pagliarulo, dont le séjour avec les Lions de Trois-Rivières a pris fin. Ce dernier aura d’ailleurs été chassé après 20 minutes de jeu pour faire place à Dubé-Rochon.

Jonathan Legault et Samuel Blier ont ensuite ravivé les espoirs des quelque 500 fans en ramenant les deux équipes à égalité 4 à 4. Les célébrations auront été de courtes durées puisque Jean-Philippe Beaulieu a marqué 26 secondes après Blier, et qu’Antoine Demers allait ensuite l’imiter avant la fin de la période pour redonner l’avance à Granby 6 à 4.

Mince espoir dès la quatrième minute de jeu au dernier tiers alors que Marc-Antoine Arseneau a réduit l’écart à 6 à 5. Cependant, Maxime Guyon allait redonner une avance de deux buts aux siens à la 10e minute de jeu. Graveline et Lauzon ont aussi touché la cible en fin de match, conduisant au pointage final de 9 à 5.

Trois-Rivières sera de retour au travail vendredi, à Plessisville (3v-6d-1dp). Le Climatisation Cloutier sera de retour à la maison samedi, face aux Loups de La Tuque (6v-2d).