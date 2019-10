Deux autres médailles pour Luc Sicard

Le Club de tennis de table Ping-O-Max participait au premier tournoi de la saison 2019-2020 sur le Circuit Donic, organisé par la Fédération de tennis de table du Québec. Le club trifluvien était représenté par sept pongistes pour ce premier tournoi de la saison.

Plusieurs médailles ont été remportées lors de l’événement. D’abord, Luc Sicard a terminé au 3e rang (médaille de bronze) dans la catégorie «Open» regroupant les meilleurs pongistes québécois. Il était classé 7e favori au départ de la compétition. Sicard a ajouté une médaille d’argent lors des rencontres par équipe, jumelé à Vincent Sieu, de Montréal.

Elliot Gignac, de Shawinigan, a remporté la médaille d’or lors des rencontres par équipe, lui qui était jumelé au jeune espoir Ping-O-Max, David Duval.

Elliot est également venu très près de monter sur le podium une deuxième fois alors qu’il s’est incliné dans le match de médaille de bronze dans la catégorie 0-400.

Alexandre Desbiens a également bien fait en s’inclinant en finale de la catégorie 1500 et moins.

L’entraîneur-chef du club Ping-O-Max Martin Marcotte, est très satisfait de ce qu’il a vu lors de ce premier tournoi.

«Au-delà des médailles, il est important pour moi de voir l’évolution des jeunes dans les dernières semaines et je suis très satisfait de comment se sont comportés les représentants du club lors de cette compétition», a-t-il témoigné.

«Nos joueurs plus expérimentés sont de bons modèles à l’entraînement pour la relève et j’ai adoré ce que j’ai vu de Elliot Gignac et David Duval. Ces deux jeunes impressionneront cette saison.»

Les pongistes sont déjà en préparation pour le prochain événement, soit le Chops Open, qui aura lieu les 2 et 3 novembre au PEPS de l’Université Laval de Québec.