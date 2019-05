Deux autres médailles d’or pour Laurence Vincent Lapointe

La céiste Laurence Vincent Lapointe est de nouveau montée sur la première marche du podium à deux reprises, ce week-end, à l’occasion de la Coupe du monde de Poznan.

La Trifluvienne a complété le C1-200m en 45,265 secondes, plus d’une seconde devant sa plus proche rivale, soit sa coéquipière au C2 500m, Katie Vincent.

Au C2-500m, Vincent Lapointe et Vincent ont remporté les honneurs avec un temps de 1 minute et 54.389 secondes, plus d’une seconde et demie devant les Chinoises Yanan Ma et Mengya Sun (1 minute et 55.829).

Ces performances donneront assurément un élan de confiance à Vincent Lapointe qui prendra part à sa deuxième Coupe du monde de la saison à Duisbourg, en Allemagne, dès ce vendredi 31 mai.

AUSSI À LIRE | Laurence Vincent Lapointe : https://www.lhebdojournal.com/laurence-vincent-lapointe-toujours-au-sommet-de-son-sport/

______________________________________________________

Coupe du monde de Duisbourg (Allemagne) | Horaire des épreuves