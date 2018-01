Deux athlètes olympiques à Mont-Carmel

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Les médaillés olympiques Marianne St-Gelais et Charles Hamelin sont les vedettes d’une vidéo promotionnelle des Jeux olympiques, qui a été tournée au Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Le tournage a eu lieu en mars 2017, mais la vidéo a été diffusée le 10 janvier sur la page Facebook «Olympic Channel». C’est l’équipe de production qui a approché l’administration du Domaine pour y capter des images. Quatre jours de tournage ont été nécessaires.

«C’était une équipe de tournage d’environ sept personnes, mentionne Thérèse Deslauriers, directrice administrative du Domaine de la forêt perdue. Avant même qu’ils arrivent, on savait quels plans ils souhaitaient faire et les images qu’ils voulaient prendre. On a eu à leur fournir sept figurants.»

