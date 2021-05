Deux arrestations pour voies de fait, extorsion, menaces et méfait

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé en fin d’après-midi hier à deux arrestations pour voies de fait, extorsion, menaces, vol de véhicule et méfait.

Le 27 mai vers 16 h, une des trois victimes dans le présent dossier fut menacée par un individu avec un couteau près du terminus d’autobus situé à l’angle des rues Fusey et Thibeau dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine.

En date du 24 mai dernier, une des victimes a emprunté de l’argent à une connaissance. Quelques jours plus tard, deux suspects se sont présentés au domicile de la victime et se sont livrés à des voies de fait sur cette dernière et lui ont extorqué son véhicule.

Dans la journée du 27 mai, la victime, accompagnée de son frère, a fait des démarches afin de récupérer le véhicule qui se trouvait sur la rue Thibeau, mais ce fut sans succès. Un autre frère de la victime, inquiet de ne pas voir revenir ses deux frères à la maison, se serait également présenté sur la rue Thibeau. Il aurait été accueilli par deux hommes. L’un des deux hommes aurait commis des voies de fait sur sa personne et l’aurait menacé avec un couteau. La victime aurait pris alors la fuite.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont vu deux hommes prendre la fuite. Ceux-ci ont finalement été rattrapés par les policiers. Les deux hommes âgés respectivement de 30 et 35 ans furent arrêtés et conduits au Quartier général du Service de police.

Ces deux hommes sont demeurés détenus et ils comparaîtront au palais de justice de Trois-Rivières durant la journée. Ils feront face à des accusations de voies de fait, d’extorsion, de menaces, de vol de véhicule et de méfait.