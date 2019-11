Deux amis, un projet… et une tonne de café

«Comment vont tes projets?» En répondant à cette question, il y a un an et demi, Nancy Houssonloge était bien loin de se douter que cette conversation avec son ami de longue date donnerait naissance à un projet dont elle rêvait depuis longtemps.

«J’aimerais encore faire du café. J’ai encore cette passion», a-t-elle répondu. «Parfait, on va dîner ensemble pour s’en parler», a répliqué Kevin Ouellette. Il n’en fallait pas plus pour que décolle le projet du Caféier atelier de torréfaction.

«J’ai été gérante du Torréfacteur (devenu Le Temps d’une Pinte) pendant 10 ans, raconte Nancy. J’ai commencé là-bas en faisant 15 heures par semaine pendant que j’étais aux études. Je suis tombée en amour avec la torréfaction du café et j’ai passé de belles années là-bas. Ensuite, j’ai eu mes enfants. Puis, je croise Kevin, on mange ensemble, il me dit que ça lui tente d’embarquer dans le projet, alors on fonce et on y va.»

«On n’avait pas de plan, renchérit Kevin. C’était une idée lancée dans les airs.» Le moins qu’on puisse dire, c’est que les associés ne perdent pas de temps. À peine trois semaines après leur discussion au restaurant, ils se sont planifié un voyage au Costa Rica pour visiter les plantations de café. Et cinq mois plus tard, en juin 2018, le Caféier ouvrait ses portes sur la rue Saint-Antoine, au centre-ville, dans un endroit qui n’a pas été choisi au hasard.

«Ça faisait plus de 20 ans que je me disais qu’il y avait quelque chose à faire avec cette bâtisse-là. Il y avait juste ce local-là qui m’intéressait, admet Nancy. On a visité ailleurs, mais on revenait toujours à ce local-là. Il nous attendait.»

Ce qui attendait aussi les entrepreneurs, ce sont de nombreuses heures de travail pour rénover le local qui a eu plusieurs vocations au fil du temps. Avant l’arrivée du café, on y donnait des cours de Crossfit.

«Il a fallu lui donner beaucoup d’amour, ne cache pas Kevin. On a tout refait de A à Z. Il y avait des trous dans le plancher. Et pour la décoration, c’est pratiquement que du rénové ou du recyclé. On a un meuble réfectoire qui fait partie du décor et des chaises qui viennent d’une taverne au Saguenay. On encourage aussi les artistes avec un vernissage tous les mois.»

50 sortes de cafés

Le Caféier, c’est une cinquantaine de sortes de cafés provenant de partout à travers le globe. Mais c’est surtout du café frais torréfié. «C’est ce qui fait qu’on se démarque, croit Nancy. Le café arrive vert et on s’occupe du reste. On fait des voyages autour du monde pour visiter des plantations, goûter aux récoltes, voir comment ça se passe, voir si les gens sont bien traités, etc.»

«On fait aussi des mélanges pour des entreprises comme Le Buck, le Gambrinus et des résidences de personnes âgées, ajoute Kevin. Et à notre tour, on encourage des entreprises locales pour les pains, les pâtisseries, etc.»

L’ouverture du commerce a engendré la création de près de dix emplois. Depuis un an, la croissance est telle que les associés songent à ouvrir une deuxième succursale. Rien n’est encore décidé pour le moment, mais c’est une idée qui leur trotte dans la tête.

«Quand on a ouvert l’an dernier, j’avais un peu le trac même si j’avais de l’expérience dans le domaine. Déjà, à notre première semaine, on avait notre clientèle régulière. On reçoit des travailleurs, des touristes, des familles, des étudiants, des retraités. On a de tout. On a vraiment du plaisir à faire ce qu’on fait avec eux et c’est ça le secret du succès de l’entreprise», conclut Nancy.