Deux ajouts à l’Amphithéâtre trifluvien

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a annoncé deux ajouts à la programmation du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco 2019/2020. Dans un premier temps, FouKi avec Clay and Friends animeront les amateurs de hip-hop le 29 novembre. Puis le 28 mars 2020, School – Hommage à Supertramp sera de retour sur la scène du Cabaret pour faire revivre les succès de ce groupe mythique.

FouKi avec Clay and Friends

Avec un premier album officiel «Zay», sorti en 2018 via Disques 7ième Ciel, Fouki and QuietMike comptent une cinquantaine de concerts à travers le Québec, dont plusieurs affichant complet. Ils ont aussi réalisé une première tournée européenne en France et en Belgique, reçu une nomination à l’ADISQ dans la catégorie «Album hip-hop de l’année», en plus d’être sacré choix du public en tant qu’artiste de l’année au dernier gala GAMIQ. FouKi et QuietMike reviennent avec leur deuxième album «ZayZay».

De son côté, Clay and Friends offre un brillant mélange de hip-hop, soul, funk, jazz et reggae, soutenu d’une prose à l’image du Montréal actuel. Réputé pour son improvisation musicale et son freestyle, le groupe a fait vibrer plus de 750 foules canadiennes et européennes depuis 2015, en plus d’assurer les premières parties d’artistes tels que Tryo, Heymoonshaker et Tiken Jah Fakoly.

School – Hommage à Supertramp

School – Hommage à Supertramp se veut une formation réunissant des musiciens de haut niveau qui ont tous un attachement particulier à la musique de ce groupe mythique. Le groupe hommage s’est produit dans de multiples festivals et salles de spectacles à travers la province. School est une reproduction des plus fidèles de la musique de Supertramp jusque dans les moindres détails. C’est un spectacle à ne surtout pas manquer!

Les billets pour les spectacles de FouKi avec Clay and Friends et School – Hommage à Supertramp seront en vente le vendredi, 4 octobre, dès 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson, via le 819-380-9797 ou encore le 1-866-416-9797. (JC)