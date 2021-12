Desrosiers veut se refaire un nom

Il n’y a pas à dire, même si Philippe Desrosiers n’avait pas disputé de match de hockey depuis plus d’un an, le gardien de but des Lions ne le laisse pas trop paraître sur la glace, lui qui a aidé l’équipe à virer le vent de bord lors des absences de Kevin Poulin. Les Lions occupent maintenant le deuxième rang de la Division Nord.

Les succès de Desrosiers sont notoires, lui qui a volé quelques matchs à lui seul et qui pointe au premier rang de la ECHL avec 11 gains.

« C’est vrai que j’ai du fun et qu’il y a un bel engouement avec notre nouvelle équipe. Je suis aussi content de jouer chez moi et de pouvoir rentrer à la maison, lance celui qui est établi à Nicolet, mais qui devait toujours voyager pour le travail. On a une très bonne équipe et les gars travaillent fort. Peu importe qui vient remplacer, les gars travaillent toujours fort. »

En effet, le choix de 2e tour des Stars de Dallas en 2013 a voyagé dans cinq villes depuis. L’an dernier, il était sur l’équipe de réserve des Panthers de la Floride, dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors il n’a pris part à aucun match. Avant de signer avec l’organisation des Jets de Winnipeg en septembre – chez le Moose du Manitoba -, Desrosiers était resté cinq ans dans l’organisation des Stars, en plus de deux autres années chez les Panthers.

« Même si je n’ai pas joué l’an dernier, l’expérience fut tellement bénéfique. J’étais sur la patinoire des Panthers à toutes les pratiques. Je faisais face à de gros noms, comme Aleksander Barkov, que je considère comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, et Jonathan Huberdeau, qui a beaucoup de talent. J’avais la chance de bénéficier de conseils de Sergei Bobrovsky, gardien de but ayant remporté deux trophées Vézina », témoigne-t-il. « C’est certain que ce fut très formateur et que j’ai pu m’améliorer. »

« La Covid-19 a tout de même été dure pour le moral, surtout au début. On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps et finalement, je me suis même retrouvé dans la bulle, en séries éliminatoires, à Toronto. C’était une belle expérience et c’était aménagé de façon très sécuritaire. »

Le Maskoutain ne s’en cache pas, il garde les yeux rivés sur la Ligue américaine de hockey (LAH).

« Cet été, j’ai eu de la difficulté à trouver un contrat puisque je n’avais pas joué l’an dernier. Je suis descendu dans la ECHL et je veux me refaire un nom. Je sais très bien que je peux jouer dans la Ligue américaine de hockey et je l’ai déjà fait en connaissant du succès. J’avais eu une bonne saison à Springfield, entre autres », confie-t-il.

« J’ai hâte de voir pour l’an prochain, mais je veux jouer. On fait partie de l’organisation des Canadiens de Montréal et j’aimerais peut-être avoir ma chance. On est déjà dans la cour arrière et ç’a vraiment l’air le fun à Laval. Bref, on verra! Pour le moment, on va se concentrer à aller chercher la coupe avec les Lions », conclut-il.

Tel que mentionné plus haut, Desrosiers a signé 11 des 13 victoires des Lions cette saison, bon pour le premier rang des gardiens à ce chapitre. Il a conservé une moyenne de buts alloués à 2,69 et un taux d’efficacité à .916. Il s’est même payé un jeu blanc de 2 à 0, face aux Mariners du Maine, pour la première victoire de la concession trifluvienne.