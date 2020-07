Desjardins verse 50 000$ à la Fondation du Collège Laflèche

En agissant à titre de partenaire Ambassadeur, Desjardins s’est engagé auprès de la Fondation du Collège Laflèche à lui remettre 50 000$ sur cinq ans. Ce partenariat permettra au Collège Laflèche de mener à terme de grands projets de développement, en plus de soutenir ses étudiants en rendant les études supérieures accessibles, par le biais de différents programmes de bourses.

Une partie des sommes allouées servira à appuyer certains projets étudiants en lien avec les valeurs de coopération et d’entrepreneuriat de Desjardins.

«Notre désir chez Desjardins, c’est de jouer un rôle actif dans la réussite des étudiants. Au cours des dernières années, c’est plus de 115 000$ que les caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières ont remis à la Fondation du Collège Laflèche. Cela s’inscrit directement dans notre volonté à faire rayonner la jeunesse, parce qu’au-delà des sommes investies, elle a le potentiel de créer aujourd’hui un avenir collectif prospère», a confié David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

«Toute la communauté du Collège Laflèche est touchée de pouvoir compter sur l’appui de Desjardins dans le soutien aux études supérieures de nos étudiants ainsi que dans les infrastructures du Collège et son apport aux projets éducatifs des étudiants qui font sans cesse preuve de créativité et d’innovation. Le conseil d’administration de la Fondation de joint à moi pour remercier Desjardins de cette précieuse contribution», a pour sa part commenté Geneviève Dallaire, directrice de la Fondation du Collège Laflèche.

Depuis 1986, la Fondation du Laflèche a remis plus de 4 630 000$ au Collège afin de soutenir financièrement ses étudiants et permettre le développement d’infrastructures et la réalisation de projets pédagogiques.