Desjardins en Mauricie: près de 15 millions$ versés en ristourne cette année

Au terme de leur assemblée générale annuelle respective tenue en avril dernier, les dix caisses Desjardins de la Mauricie verseront au total 14 738 050$ à leur membres en ristournes individuelles et collectives.

Entièrement en mode virtuel cette année afin de respecter les consignes sanitaires entourant la pandémie de la COVID-19, les membres ont tout de même pu exercer leur droit démocratique en se prononçant sur les projets de partage des excédents recommandés par leurs conseils d’administration respectifs et sur l’élection des administrateurs, le cas échéant.

À l’issue de la période de votation qui s’est échelonnée sur quatre jours par le biais d’ACCÈSD, tous les projets de partage des caisses de la Mauricie ont reçu un appui favorable des membres.

Au total, les dix caisses de la Mauricie retourneront près de 15 M$ en ristournes aux membres et à la collectivité. De ce montant, 12 777 679$ seront versés aux membres en ristournes individuelles et 1 960 371$ seront investis dans la communauté pour soutenir des projets structurants avec le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Le versement des ristournes individuelles pour l’ensemble des caisses s’effectuera entre le 31 mai et le 14 juin prochain.