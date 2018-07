Des visiteurs du monde au Festival de l’Assomption

Crédit photo : Photo Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

SPIRITUALITÉ. Chaque année, le Festival de l’Assomption attire son lot de fidèles du Québec, mais aussi de l’extérieur.

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap évalue que 10% des visiteurs du Festival, qui se tient du 7 au 15 août, proviennent de l’extérieur du Québec. Lors de l’étude de marché de 2013, on apprenait que plus de la moitié des visiteurs venaient de l’extérieur de Trois-Rivières.

«On a des touristes du Canada et des États-Unis, mais aussi de France et de l’Europe. Aussi, 93% de nos visiteurs disent qu’ils ne seraient pas venus ici si ce n’était de l’événement. Le festival amène les gens à découvrir notre belle région. C’est un plus pour tout le monde», soutient Mgr Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Le défi demeure d’ouvrir le Festival de l’Assomption à un plus vaste public. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un vent de fraîcheur a été apporté à la programmation cette année. La thématique «Enfin libres» va un peu dans ce sens.

«On sent que la société a besoin d’espace comme celui que donne le festival depuis près de 100 ans. Le monde change. Il faut trouver des mots et des activités pour rejoindre les familles, les jeunes et les gens d’aujourd’hui en général. C’est dans cette direction qu’on commence à aller. Le monde actuel nous demande une audace pour honorer et continuer ce qu’on a reçu comme héritage et essayer des choses un peu neuves», explique Mgr Tremblay.

«On a des fidèles qui nous aiment et qui reviennent année après année, ajoute-t-il. Leur attachement est bouleversant. On voit aussi de nouvelles personnes qui arrivent chez nous et qui nous découvrent. Elles nous disent qu’elles n’avaient jamais entendu parler de quelque de chose comme ça et que c’est fantastique. On a un site enchanteur, un jardin extraordinaire. Les familles viennent pique-niquer. Il y a un sentiment de havre de paix. Le Sanctuaire est un lieu où l’on peut relaxer et vivre un beau moment ensemble.»

45 000

Nombre de visiteurs attendus du 7 au 15 août durant le Festival de l’Assomption

***

Préfestival

Le préfestival Bon père Frédéric Janssoone se déroulera du 4 au 6 août au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à la chapelle Saint-Antoine (boul. du Saint-Maurice) et à Saint-Élie-de-Caxton. Les festivités s’ouvriront avec l’Eucharistie et une messe en anglais le 4 août dès 16h au Sanctuaire. Le lendemain, il y aura quatre eucharisties, dont une en espagnol et une autre rythmée.

Le 4 août, les pèlerins pourront prendre le départ vers le musée Frédéric-Janssoone, puis se diriger vers Saint-Élie-de-Caxton où les attendra un chemin de croix dans la montagne. Le 130e anniversaire du Commissariat de Terre Sainte du Canada sera célébré à 10h30 le 6 août avec la chorale des pauvres de Saint-François.