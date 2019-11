Des vers pour soigner le cancer?

Avant de vouloir soigner le cancer, il faut d’abord en comprendre les mécanismes. Patrick Narbonne, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, concentre d’ailleurs ses recherches sur le sujet, plus particulièrement sur la division cellulaire qui serait à l’origine du cancer. Pour ce faire, il travaille en étroite collaboration avec le C. elegans, un petit ver transparent et microscopique.

Patrick Narbonne soutient que le nombre total de divisions exécutées par nos cellules souches durant notre vie pourrait être le plus grand facteur de risque pour développer un cancer. Ainsi, plus nous vivons longtemps, plus nos cellules souches se divisent, et comme chaque division cellulaire est imparfaite, plus elles risquent de se dérégler et de progresser vers la création d’une tumeur et, éventuellement, d’un cancer.

Narbonne affirme donc que si nous pouvions être en mesure de contrôler la division cellulaire, nous pourrions également être en mesure de prévenir et de soigner le cancer.

Le C. elegans, le modèle idéal

Le nématode C. elegans est un petit ver hermaphrodite mesurant 1 millimètre. Il est également transparent, ce qui fait toute la différence, car cela permet au chercheur de marquer des cellules à l’aide de protéines avec de la fluorescence, permettant ainsi de les observer au microscope.

« Nos cellules souches sont généralement bien cachées et protégées à l’intérieur des tissus, ce qui rend le processus d’observation plus difficile chez un mammifère, par exemple. C’est un modèle simple, car il possède un petit nombre de tissus. On est alors aisément capable de définir d’où proviennent tous les signaux qui vont réguler la prolifération des cellules souches », explique M. Narbonne.

Comme il est hermaphrodite, on peut dire que le C. elegans est une véritable machine à se reproduire! Il fabrique des ovocytes qui sont envoyés dans la spermathèque, c’est-à-dire un réceptacle où sont entreposés les spermatozoïdes, afin d’être fécondés et ensuite pondus par le ver.

Le professeur du Département de biologie médicale a ainsi découvert que lorsque le C. elegans vient à manquer de sperme, il va accumuler les ovocytes non fécondés et, éventuellement, arrêter sa production avant que l’accumulation de cellules (ici des ovocytes) ne pose problème chez le ver. « Comment fait-il pour freiner la production d’ovocytes? En bloquant la prolifération des cellules souches. C’est ÇA que je veux comprendre », lance le titulaire de la Chaire de recherche sur la régulation homéostatique des cellules souches et le cancer.

« Jusqu’à présent, j’ai démontré que ce phénomène existe, et j’ai identifié quelques gènes nécessaires au phénomène. Ça implique des gènes suppresseurs de tumeur et des oncogènes, c’est-à-dire des gènes impliqués dans le cancer chez l’humain », mentionne le chercheur.

D’ailleurs, Patrick Narbonne mentionne que si on enlève ces gènes anticancer dans le ver, ce dernier développe des tumeurs: « Ainsi, au lieu d’arrêter de produire des ovocytes, il continue à en produire, ça gonfle, ça éclate et ça s’en va partout dans l’animal. »

Qu’est-ce que le cancer, au juste?

En bref, le cancer est engendré par le dérèglement de certaines cellules qui commencent à proliférer alors que le besoin n’y est pas. Un peu comme si certaines cellules, à travers les mutations qu’elles subissent au fil des années et au fil de leurs divisions, ne répondaient plus aux signaux de contrôle et continuaient de proliférer à leur guise.

Des études (Tomasetti et Vogelstein) ont récemment démontré qu’il y a une corrélation positive assez flagrante entre le nombre de divisions que nos cellules souches font pendant notre vie dans un certain tissu et la chance de développer un cancer dans ce même tissu.

« Par exemple, un des cancers les plus fréquents est les cancers gastro-intestinaux, et les cellules souches gastro-intestinales sont celles qui se divisent à peu près le plus souvent dans notre vie. Cette corrélation se tient à travers plusieurs types de cancers. À l’inverse, les cancers osseux sont rares, et les cellules souches osseuses ne se divisent presque jamais », explique Patrick Narbonne.

Le cancer, et bien plus

Ces recherches pourraient être un tremplin de choix pour la médecine moderne pour le traitement du cancer. En définissant bien les signaux qui régulent les différents types de cellules souches, on pourrait potentiellement être en mesure de cibler uniquement le type de cellules souches en cause, provoquant ainsi moins d’effets secondaires que la chimiothérapie qui elle cible toutes les cellules qui se divisent.

Les recherches de Patrick Narbonne pourraient également avoir des répercussions dans d’autres sphères de la médecine, notamment pour des cas de maladies dégénératives. En effet, dans des cas comme la dystrophie musculaire où ce sont des cellules souches musculaires qui ne fonctionnent plus, on pourrait trouver une façon de les remettre en fonction et ainsi de redémarrer leur prolifération. Cependant, on n’en est pas encore rendu à cette étape chez l’humain et encore beaucoup de tests sont à faire.