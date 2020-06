Des vélos électriques à louer au centre-ville

L’agence de voyages réceptive de la région, Escapade Mauricie, s’est installée au centre-ville de Trois-Rivières il y a maintenant deux ans. Toujours en pleine ascension et à la recherche de nouveaux projets, voilà qu’elle offrira la location de vélos électriques cet été.

Le service de location de vélo se mettra en branle dès jeudi.

«C’est certain que notre but, c’est toujours d’élargir notre offre touristique et, en ce sens, nous aurons dix vélos électriques disponibles à la location, confirme Simon Girard, un des jeunes entrepreneurs passionnés à la tête de l’entreprise. Nous offrons toujours des vélos réguliers et un vélo à six places. D’ailleurs, on devrait recevoir une vingtaine de vélos réguliers supplémentaires dans les jours à venir.»

Les vélos électriques ont une autonomie de 50 kilomètres.

«On veut continuer d’offrir des visites thématiques, mais également des forfaits partout en Mauricie. On propose également la location à la journée. La personne pourrait, par exemple, apporter le vélo au parc national de la Mauricie. Il faut aussi que les gens comprennent bien que nos services sont également offerts sans contact, en ligne, s’ils le désirent, et avec une garantie de désinfection à 100%.»

Les coûts de location seront établis à 20$ de l’heure, 40$ pour une demi-journée et 60$ par journée entière. Si la réponse du public est bonne, Escapade Mauricie n’hésitera pas à ajouter des vélos électriques à son arsenal la saison prochaine.

«Avant même l’arrivée du COVID-19, on voulait cibler les gens de l’extérieur, les gens de la Mauricie. On ne veut pas que des gens de Trois-Rivières. Avec la pandémie, on a juste devancé des projets parce qu’on sait que le secteur touristique sera en grande demande cet été. On veut continuer d’avoir plusieurs points de chute partout en Mauricie et continuer de créer des partenariats», ajoute M. Girard.

Pour plus d’informations : www.escapademauricie.com.