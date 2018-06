Des trousses pour transmettre le goût de la lecture et de l’écriture

Crédit photo : Audrey Leblanc

LECTURE. La Maison de la famille des Chenaux (MFDC) a créé douze trousses pour donner aux enfants de 0 à 10 ans le goût de lire et d’écrire. Ces trousses sont de véritables coffres aux trésors contenant des livres, des jeux et des idées d’activités à faire au quotidien.

Le projet a été réalisé par cinq parents bénévoles ainsi que Nadine D’Amours et France Lepage de la Maison de la famille. Les trousses sont disponibles à la ludothèque de la MFDC. Les parents, les CPE et les écoles peuvent les emprunter.

«Chaque trousse contient une fiche qui explique aux parents le lien entre les activités et l’éveil à la lecture et l’écriture, indique Nadine. Tous les jeux ont été choisis en fonction de leur potentiel pour donner le goût de la lecture aux enfants. Il y a des enfants qui n’aiment pas lire un livre, mais il y a plusieurs autres façons de les faire lire.»

«Les trousses ont été testées pour s’assurer que ça correspond vraiment aux âges indiqués, ajoute cette dernière. Pour les 0-5 ans, on mise sur l’éveil à la lecture et à l’écriture et pour les 5-10 ans, le but est de leur donner le goût de continuer à lire et à écrire. On s’adresse même aux parents et aux adultes en leur donnant des idées d’activités à faire à la maison.»

La Maison de la famille fait d’une pierre deux coups avec ce projet. Cela lui permet non seulement de s’outiller pour promouvoir la lecture et l’écriture, mais aussi de bonifier l’offre de la ludothèque.

«On a commencé à travailler là-dessus à l’automne. Le comité s’est réuni pour la première fois en décembre. Les parents se sont beaucoup impliqués. Ils ont donné plus de 200 heures en bénévolat. Ils ont même fait du travail à la maison», souligne Nadine D’Amours. Le projet a vu le jour grâce à une subvention de la Table régionale d’éducation de la Mauricie.

12 trousses, 12 thèmes

Une thématique a été choisie pour chacune des trousses. Les voici :