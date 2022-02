Des travaux majeurs à venir au Réservoir Saint-Jean

La mise à niveau du Réservoir Saint-Jean, la construction d’une nouvelle usine de traitement de fer-manganèse, ainsi que la réfection des puits artésiens alimentant l’usine d’eau potable de Trois-Rivières coûteront 79 millions $, taxes incluses.

La Ville de Trois-Rivières a octroyé les volets 2 et 3 du contrat au Groupe Deric, l’entreprise ayant eu le meilleur pointage dans le processus d’appel d’offres, respectivement au coût de 38 110 489$ et 39 205 829$.

« Les travaux avaient été estimés à 46 millions $, mais avec l’état actuel du marché, le fait qu’il y ait beaucoup de sollicitation du gouvernement provincial pour de grands chantiers et la rareté de la main-d’oeuvre, les travaux coûtent plus cher que ce qui avait été prévu. C’est un premier gros chantier pour ce réservoir », explique Robert Dussault, directeur général adjoint – Planification à la Ville de Trois-Rivières.

Une partie du financement proviendra du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.

Les travaux s’échelonneront sur une période de 24 mois. Le tout a été pensé pour que les citoyens ne soient pas affectés par ces travaux.

« On est l’une des seules villes au Québec à être capable de palier avec ce genre d’installation. On est moins vulnérable que d’autres villes, de sorte que les citoyens ne seront pas impactés. Par contre, on n’est pas à l’abri d’un cas fortuit », précise M. Dussault.

Il s’agit de premiers travaux majeurs de mise à niveau à devoir être effectués sur le réservoir.