Des tests à la fumée à Saint-Louis-de-France

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE. La Ville de Trois-Rivières procède jusqu’au début août, à des tests à la fumée dans le réseau d’égout sanitaire du secteur de Saint-Louis-de-France.

Le but de l’opération consiste à localiser les raccordements non conformes qui sont à l’origine des refoulements d’égout lors de pluies abondantes et de la fonte des neiges.

C’est la firme d’experts Can-Explore inc. qui a été mandatée pour réaliser les

travaux. Les citoyens qui déambulent dans les secteurs touchés par les travaux peuvent s’attendre à voir surgir des nuages de fumée du sol, des puisards, des gouttières, etc. La fumée est blanche, non toxique et se dissipe rapidement.

Ces fuites sont normales dans la mesure où elles donnent des indices visuels au dépistage des anomalies.

La fumée n’est pas susceptible d’entrer dans les résidences sauf s’il y a une défectuosité dans le système de plomberie qui pourrait la laisser s’infiltrer à l’intérieur. Cette situation n’est nullement dangereuse.

Si vous avez un doute sérieux sur la normalité d’une situation, nous vous invitons à communiquer avec le 911.

Précisons que la firme spécialisée transmet par le biais d’un accroche-porte des informations supplémentaires aux résidents concernés. Par ailleurs, le personnel municipal ou de la firme sont sur les lieux lors de l’opération.