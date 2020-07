Des sports et endroits à découvrir

La région de la Mauricie/Centre-du-Québec est riche en offres sportives. Elle est aussi très riche en paysages et plusieurs endroits gagnent à être connus.

Du côté de Nicolet, l’Association de soccer Nicolet (ASN) a été contrainte d’annuler sa saison 2020 en mai dernier. À défaut de pouvoir jouer des parties de soccer, l’ASN a mis en place sur ses terrains de soccer un parcours de golf pour y jouer… du soccer-golf!

En maintenant le même principe qu’au golf, un parcours de neuf trous est offert aux joueurs. Le but est simple: il faut partir du poteau de départ pour aller toucher le drapeau final avec le moins de coups possible. Certains trous ont été munis d’obstacles pour ajouter au degré de difficulté. L’ASN demande aux joueurs de respecter la distanciation de deux mètres en tout temps.

Disc Golf

À Trois-Rivières, le disc golf fête cette année son 5e anniversaire. Considéré comme l’un des plus longs au Québec, le parcours de 12 trous partage les mêmes allées que le parcours de golf.

Le but du jeu est de placer un disque dans un panier en utilisant le moins de lancés possible. La distanciation de deux mètres est facile à respecter. C’est un parfait mélange entre l’<@Ri>ultimate frisbee<@$p> et le golf. Le seul équipement nécessaire est un disque dont pouvez en faire la location ou l’achat sur place.

«Une partie se joue avec deux ou trois frisbees. Et comme dans tous sports, il existe de multitudes choix. On a un frisbee «driver» pour les départs, beaucoup plus léger. Ensuite, on joue avec le frisbee «mid» et on termine avec le frisbee «putter», qui est un peu plus pesant pour terminer le trou», explique Audrey-Ann Comeau, copropriétaire du Club de golf Les Rivières.

«Il y a des obstacles sur le terrain. Certains paniers sont placés derrière des arbres alors il faut jouer des effets dans le disque pour l’amener à faire des crochets intérieurs ou extérieurs, ou encore il est possible d’utiliser la technique qui fait rouler le disque au sol», ajoute-t-elle.

Les départs se font simultanément avec les joueurs de golf. Voilà un sport accessible à tous, autant à un grand-père avec son petit fils, ou encore à des enfants de 10 ou 12 ans qui veulent jouer ensemble. C’est idéal aussi pour deux golfeurs, par exemple, qui jouent avec deux partenaires et qui eux, aimeraient mieux pratiquer le disc golf en même temps.

Vélo nautique et fatbike électrique

Amateurs de vélo, saviez-vous qu’il est possible de faire du vélo… sur l’eau? Le vélo nautique électrique vous permettra de pédaler sans vous épuiser, et ce, même s’il y a du vent. Il est possible d’en faire la location au Gîte du Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan.

C’est une activité assez rare dans la région et ce fut très populaire l’an dernier. «C’est certain que si la demande augmente, on va se munir de plusieurs vélos nautiques», explique Jeanne Charbonneau, du Gîte du Lac-à-la-Tortue.

Il est également possible d’emprunter des fatbikes électriques, qui vous offrent 81 kilomètres d’autonomie, pour arpenter les sentiers du parc national de la Mauricie, par exemple. Sur place se trouvent également kayaks, stand-up paddles, canoës et vélos.

Paddle board et parc des Chutes

Bien que le Stand-up paddle (SUP) La Tuque n’offrira pas de location de planches cet été, des formations certifiées Paddle Canada (groupe de six personnes) seront offertes aux intéressés, de niveau Débutant ou Avancé. Des sorties «Diner de groupe» avec votre propre équipement seront aussi offertes. Pour de plus amples informations, visitez le https://www.facebook.com/suplatuque/.

Outre le standup-up paddle, le parc des Chutes, qui entoure la chute de la Petite Rivière Bostonnais, est un endroit idéal à découvrir pour les marcheurs, coureurs et cyclistes, ou encore pour les adeptes de patins à roues alignées. Notons que la piste cyclable latuquoise, qui offre 33 kilomètres de distance, traverse ledit parc des Chutes. Certains s’y entraînent également, notamment en grimpant les marches de la tour d’observation.

La MRC de Maskinongé a elle aussi son parc des Chutes, situé à Sainte-Ursule. Les chutes ont 70 mètres de dénivellation et de nombreux sentiers pédestres vous y seront offerts. Malheureusement cette année, le parc ne pourra être ouvert dans son ensemble