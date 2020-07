Des spectacles intimistes à l’Amphithéâtre Cogeco

L’Amphithéâtre Cogeco relance ses activités et présentera une série de concerts intimistes à compter du 30 juillet.

En respect avec les directives émises par le gouvernement, les artistes performeront devant 50 personnes cet été. L’espace a été réaménagé pour créer une formule conviviale et chaleureuse.

Ainsi, des tables hautes et tabourets ont été installés à l’avant-scène de la salle, où les premières rangées de sièges sont habituellement disposées.

Les spectateurs pourront aussi profiter des installations comme l’Espace Marmen ou se déplacer sur l’esplanade gazonnée et admirer la vue.

Les premiers artistes qui monteront sur la scène extérieure seront Rick Pagano le 30 juillet, Les 2Frères (6 août) et l’homme-orchestre Steve Hill (14 août). Deux représentations par soir sont prévues à 19h et à 21h30.

Il s’agira des seuls concerts de l’été 2020 pour Rick Pagano, découvert par les Québécois à l’émission La Voix. Il lancera son premier EP à l’automne.

De leur côté, les 2Frères revisiteront leur répertoire, le tout agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites.

Steve Hill s’impose, quant à lui, en véritable homme-orchestre depuis plusieurs années. D’un bout à l’autre de son spectacle, en plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie également l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales «hi-hat» et d’autres percussions avec ses pieds.

Les billets pour ces concerts seront en vente dès le 23 juillet à 11h au www.amphitheatrecogeco.com.