Des spectacles d’humour gratuits pour les gens vaccinés

Le Grand Prix et les Aigles de Trois-Rivières joignent leurs efforts pour présenter une série de deux spectacles d’humour gratuits intitulés Humour à pleines doses les 22 et 28 juillet au Stade Quillorama. Ces soirées mettant en vedette Jérémy Demay, Coco Béliveau et Martin Vachon le 22 juillet et Dominic Paquet, Didier Lambert et Neev le 28 juillet permettront aux spectateurs présentant une preuve de vaccination avant le spectacle de se voir rembourser leur frais de réservation de 20 $, ce qui leur permettra de venir s’amuser tout à fait gratuitement.

Les autres verront leur 20 $ se transformer en don pour la -Fondation -RSTR.

«Chaque année depuis près de 40 ans, le GP3R offre des spectacles gratuits au centre-ville de Trois-Rivières, explique le directeur général du Grand Prix, Dominic Fugère. Les conditions sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas d’offrir des spectacles gratuits sans égard à la capacité de foule ou la distanciation. Nous avons donc décidé de nous allier aux -Aigles pour utiliser le Stade Quillorama qui dispose de sièges assignés, faciles à réserver avec un système de billetterie tenant compte des normes sanitaires en vigueur ainsi que d’un plan sanitaire aussi sécuritaire qu’agréable. »

Voulant joindre l’utile à l’agréable, le GP3R et les Aigles ont profité de cette occasion pour travailler à améliorer le taux de vaccination dans la région Mauricie-Centre-du-Québec. «La vaccination est, de loin, l’outil le plus efficace vers ce retour à des jours plus normaux. C’est pourquoi nous avons décidé de rembourser les frais de réservation de 20 $ en chèque-cadeau de Trois-Rivières Centre pour tous les spectateurs qui nous présenteront une preuve de vaccination accompagnée d’une preuve d’identité. C’est la moindre des choses de remercier ces gens qui ont fait le choix de se faire vacciner pour se protéger, protéger ceux qu’ils aiment et protéger toute leur communauté », précise M. Fugère.

La preuve de vaccination d’une seule dose suffit pour le remboursement. Le vaccin peut même avoir été administré le soir même, car les spectateurs non vaccinés qui voudraient profiter du remboursement, pourront visiter le centre de vaccination sans rendez-vous de -Trois-Rivières, situé à moins de 200 mètres du Stade Quillorama, jusqu’à 20 h 30 lors de soirs de spectacle.