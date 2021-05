Des souliers neufs pour 51 élèves

Cinquante et un élèves des écoles Saint-Philippe et des Pionniers recevront en cadeau une paire de souliers neufs, les 21 et 22 mai, dans le cadre de la deuxième édition du projet «Un pas vers l’avenir».

Initié par l’équipe du Pavillon St-Arnaud, ce projet est réalisé en collaboration avec Frank Dubois, le directeur des boutiques S3 en Mauricie. Grâce à une mobilisation de la communauté, ces élèves pourront aller magasiner, gratuitement, une paire de souliers neufs à la boutique S3 de Trois-Rivières.

Pendant plusieurs mois, l’équipe du Pavillon a organisé des tirages pour financer le projet. De nombreux billets de participation ont été vendus afin d’amasser des sous pour la cause. «La pandémie a fait en sorte qu’on n’a pas pu tenir l’activité l’an dernier. Depuis mars 2020, on n’a pas eu d’ouverture stable, mais on tenait vraiment à faire le projet cette année», indique Véronic Cloutier, technicienne en loisirs au Pavillon St-Arnaud.

«On a dû choisir parmi plusieurs projets et c’est celui-là qu’on a pris, ajoute cette dernière. C’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c’est un projet qui redonne directement à la communauté. Durant l’année, les enfants ont besoin de beaucoup de paires de souliers. Il en faut pour l’intérieur et l’extérieur. Il faut aussi parfois les changer en cours d’année quand les enfants grandissent. Et avec la pandémie, les besoins sont encore plus grands.»

Selon un horaire établi, les élèves et leurs parents se rendront à la boutique S3 où M. Dubois et le personnel les aideront à choisir leurs chaussures. «C’est quelque chose de très important pour nous. On veut prendre le temps de gâter ces jeunes-là. Ce n’est pas facile pour personne en ce moment avec la pandémie, c’est pour ça qu’on tenait vraiment à faire l’activité. Comme parent, je suis touché par la cause. De voir les visages heureux des enfants, ça fait notre journée», conclut M. Dubois.