Des sorties amusantes pour toute la famille en Mauricie durant les Fêtes

Vous êtes en congé durant le temps des Fêtes? Vous cherchez des activités à faire avec les enfants? Voici quelques idées de sorties qui plairont autant aux petits qu’aux plus grands! Une tonne de formules gagnantes, que ce soit à l’intérieur bien au chaud ou bien au grand air à l’extérieur, question de vous divertir durant les vacances de Noël.

Tawin le renne | Complexe Enigma (Trois-Rivières)

Tawin le Renne a fait une grosse gaffe! Il a besoin de vous pour réparer son erreur avant le retour du Père Noël! 60 minutes, en équipe de 4 à 10 personnes. Une activité immersive idéale pour s’amuser en famille durant le congé des fêtes au Complexe Énigma. Jusqu’au 12 janvier.

La mission Rudolphe | Centre de la Biodiversité (Bécancour)

21 et 22 décembre : «La mission Rudolphe» consiste en plusieurs niveaux d’activités autonomes, comme un cherche et trouve pour les tout-petits et un jeu de recherche pour les adultes. Aussi, les 28 et 29 décembre, l’exposition Panaches et caribous vous propose un horaire de visite spécial avec des départs réguliers pour des visites de 30 minutes. Idéal pour les jeunes familles à l’occasion du congé du nouvel An!

On patente un Noël enneigé | Musée Pop (Trois-Rivières)

Cette année, le Père Fouettard essaie encore une fois de gâcher la fête de Noël. Il a décidé de faire fondre toute la neige! La Fée des étoiles aura donc besoin de ton aide pour déjouer les plans de ce vilain personnage. À l’aide de différentes expériences scientifiques, les enfants tenteront de fabriquer de la neige afin que nous puissions avoir un beau Noël tout blanc! Les samedis et dimanches, 7, 8, 14, 15, 21, 22 décembre 2019. 11h, 13h30 et 15h30. Durée : 60 minutes. Âge suggéré : 5 à 9 ans accompagnés d’un adulte. Coût : 10 $ par personne + taxes et frais / incluant la visite libre des expos du Musée. Rabais de 50% pour les membres du Musée.

Taquinez les petits poissons des chenaux (Sainte-Anne-de-la-Pérade)

Vous n’avez jamais tenté l’expérience de la pêche aux petits poissons des chenaux? C’est un événement familial à ne pas manquer qui se déroule tous les hivers de la fin décembre à la mi-février à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Une pêche très fructueuse, dans de petites cabanes chauffées, où la chance d’attraper des petits poissons est garantie à 100%! À partir du 26 décembre.

Sortez les jeux de société et faites une journée pyjama

Il ne fait pas très beau dehors? Pas grave! Offrez-vous une journée pyjama et sortez vos jeux de société favoris ou bien un grand casse-tête de Noël. Pour des inspirations : Boutique Cadeaux Chez Guy à Shawinigan et Boutique Frimousse Trois-Rivières. Vous aimerez aussi les cafés ludiques et autres lieux pour jouer à des jeux de société en Mauricie.

D’autres suggestions en rafale : allez au cinéma, baignez-vous dans une piscine intérieure, jouez aux quilles ou initiez-vous à l’escalade!

Noël en lumière | Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Des concours du sucre à la crème, des spectacles, des promenades sous les féériques lumières de Noël dans une ambiance chaleureuse… De quoi vous ravir en ce congé des Fêtes au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le 29 décembre, la Ligue des héros vous donne rendez-vous à la scène extérieure de l’esplanade, devant la Basilique. Ils seront sur place tout l’après-midi et offriront des cadeaux aux enfants. De nombreux jeux et activités sont programmés pour cette journée particulièrement familiale de Noël en lumière. Du 21 décembre au 5 janvier.

On joue dehors!

Si la neige est au rendez-vous… Ce n’est pas les activités hivernales qui manquent en Mauricie : patinage, glissade, ski, raquette, etc.

Attention : toujours vérifier les conditions de neige et l’ouverture des sites avant de vous déplacer.

****

(Texte originalement publié sur le blogue de Tourisme Mauricie au www.tourismemauricie.com/blogue )