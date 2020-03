Des solutions locales dans un contexte de distanciation sociale

Une initiative citoyenne voit le jour en pleine crise de COVID-19 afin d’aider la population québécoise à se ravitailler en produits essentiels tout en appuyant ses commerçants locaux, le tout en toute sécurité.

Ainsi verra le jour d’ici jeudi un répertoire évolutif regroupant par région les ressources locales du Québec qui vendent des produits locaux en ligne ou qui offrent des arrangements d’échange sans contact pour la période de distanciation sociale.

Alors que la distanciation sociale est la clé pour vaincre le nouveau coronavirus, Stéphanie Dufresne voit cette mesure comme une opportunité d’augmenter aussi la solidarité et la débrouillardise. «Tout comme notre économie, devenons plus résilients».

L’initiative de la Mauricienne Stéphanie Dufresne, à qui s’est rapidement joint un groupe de citoyens provenant de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l’Estrie, dépend de la participation au formulaire en ligne qui permettra de répertorier les entreprises locales.

Des listes seront produites pour ces régions et, si l’initiative est reprise ailleurs, dans le plus de régions possible au Québec.

L’accent est mis sur les commerces de proximité, particulièrement ceux qui vendent des produits cultivés, fabriqués ou transformés au Québec. Comme il s’agit de favoriser la distanciation sociale, les commerces doivent indiquer leurs modes d’échange avec leurs clients (livraison par la poste ou sans contact, cueillette sans contact). Les instigateurs tiennent à rappeler qu’il est préférable de conclure la transaction en ligne ou par cartes afin d’éviter la manipulation de monnaie.

Des partenaires locaux, notamment la SADC de la Vallée de la Batiscan, la SADC Nicolet-Bécancour ainsi que certaines Chambres de commerce, viennent déjà en appui à la démarche afin de lui donner de la visibilité. Les instigateurs du projet s’attendent à ce que d’autres s’ajoutent rapidement.

En plus de faciliter la distanciation sociale, cette démarche permet de faire d’une pierre deux coups en aidant les petits joueurs des économies régionales, mis à mal par les mesures d’isolement. «Ils nous fournissent en aliments et en biens essentiels toute l’année, c’est maintenant aussi à nous, consommateurs, de les soutenir dans cette épreuve».

Le formulaire intitulé «COVID-19 : Distanciation sociale et achat local» est en circulation présentement sur Internet. On peut y avoir accès par ce lien: https://tinyurl.com/achatlocalcovid19. Toutes les entreprises locales qui souhaitent s’ajouter au répertoire sont invitées à remplir le formulaire.