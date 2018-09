Des services en pédiatrie sociale dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Crédit photo : Audrey Leblanc

PÉDIATRIE. Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) a maintenant un nouveau point de services sur la rue Toupin, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Au cours de la prochaine année, ce sont environ 70 enfants qui pourront bénéficier de l’expertise d’une équipe multidisciplinaire.

Cette équipe est composée d’une dizaine de personnes et comprend notamment une pédiatre et deux médecins de famille. «On travaille avec des enfants qui ont des problématiques multiples et qui ne cadrent pas dans le réseau de la santé pour toutes sortes de raisons», indique Johanne Grenon, directrice administrative et financière du CPSTR.

«On peut voir environ huit enfants dans une journée, ajoute Émilie Fleurent-Auger, travailleuse sociale. Les rencontres durent en moyenne entre 45 minutes et une heure. On va être ici une journée aux deux semaines. Notre cellule au Cap-de-la-Madeleine nous permettra aussi de créer plus facilement des partenariats avec les écoles et les organismes du coin.»

Ce projet dans l’est de la ville ne date pas d’hier. «La demande est là et les besoins sont réels, remarque Alain Lemieux, président du conseil d’administration du CPSTR. C’est un projet sur lequel on travaille depuis environ deux ans et qui a été rendu possible grâce à un engagement du milieu. Notre équipe n’a pas grossi. On est le même nombre, mais on est parvenu à se mobiliser.»

Le modérateur Guy Bossé et les marguillers de la communauté Père Frédéric de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine font partie des précieux partenaires au projet. Ils ont accepté de louer à très bas prix les locaux nécessaires dans la bâtisse située au 35, rue Toupin.

Au total, le CPSTR aidera annuellement environ 350 enfants, en tenant compte des quelque 70 nouveaux dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. La cause de la pédiatrie sociale à Trois-Rivières est supportée par plus de 300 bénévoles.