Des sentiers où marcher

Les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska regorgent d’endroits où aller marcher. Voici quelques incontournables.

MRC de Bécancour

Parc écologique Godefroy et son parc de gnomes

BÉCANCOUR

Il est situé au 17105, boulevard Bécancour, dans le secteur Saint-Grégoire. Il propose de 1 à 3 km de sentiers pédestres où l’on peut observer plusieurs espèces d’oiseaux et d’essences d’arbres. Tout au long de ces sentiers se trouvent plusieurs panneaux d’interprétation sur la faune, la flore et l’archéologie. Une tour d’observation offrant une vue sur la rivière Godefroy y est également aménagée. L’accès au site est gratuit.

Parc linéaire Le Petit Deschaillons/Parisville

DESCHAILLONS / PARISVILLE

D’une longueur de 5,3 km, le sentier suit l’ancienne voie ferrée reliant Deschaillons et Parisville. On en prend le départ du stationnement de l’ancienne gare de Parisville (rue Saint-Jacques) ou du chalet des sports, où y est aménagé un accès secondaire. Le sentier (pédestre et cyclable) permet d’admirer une forêt mixte, une pairie et des érablières. Un pont permet également de traverser la petite rivière du Chêne.

Parc de la rivière Gentilly

BÉCANCOUR / SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD

Le Parc régional de la Rivière Gentilly propose six sentiers pédestres bien entretenus de niveau facile à difficile. Trois sentiers sont jugés «faciles» (de 1,2 à 1,5 km), deux «intermédiaires» (2,5 ou 7 km) et un «difficile» (7 km). La carte et les tarifs sont disponibles sur le site web du Parc.

Tourbière du lac Rose

SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD

Le sentier d’interprétation de la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford fait connaître, par divers panneaux d’interprétation, la valeur écologique du patrimoine naturel de cette tourbière. Celle-ci regroupe 80 espèces florales et plusieurs espèces ailées, dont la grue du Canada, le bruant des prés, la maubèche des champs et la paruline à couronne rousse. Un sentier pédestre de plus de 3 km a été aménagé dans la portion ouest de cette tourbière. On y accède par le rang de la Savane, à Sainte-Marie-de-Blandford.

Sentier sportif / modules d’hébertisme

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD

Juste derrière l’église de Sainte-Sophie-de-Lévrard se trouve un sentier sportif avec modules d’hébertisme. Celui-ci est construit sur des poteaux et non accroché aux arbres. Une belle activité à faire en famille!

Sentier de marche

FORTIERVILLE

La piste de ski de fond de la municipalité se transforme en sentier de marche l’été à Fortierville. Le départ se fait au chalet des loisirs ou encore du rang Saint-Antoine Ouest.

NICOLET-YAMASKA

Sentiers Le Moniquois

SAINTE-MONIQUE

Trois sentiers sont aménagés au cœur de la municipalité de Sainte-Monique. Ils sont accessibles à partir de chez Pinard et Frères Jardiniers (654 rang du Petit Saint-Esprit). Le Sentier de la Rivière, de 1,5 km de long, permet d’apprécier la beauté de la rivière Nicolet et ses quelques aires de repos. Le Sentier de l’Érablière et celui du Partage proposent quant à eux 5 km de marche. Ils sont accessibles de jour comme de soir et offrent des aires de repos et passerelles aménagées. Un camp en bois est même accessible au cœur de la forêt pour se reposer et se restaurer.

Sentiers de la Moraine

GRAND-SAINT-ESPRIT

Les sentiers de la Moraine sillonnent des forêts jeunes et moins jeunes. Ils sont entretenus par des bénévoles. Pour aider à financer l’entretien des pistes, des cartes de membre de saison sont disponibles. Contactez la municipalité pour plus de détails.

Réserve naturelle du boisé du Séminaire

NICOLET

C’est l’endroit idéal pour relaxer, marcher et observer des oiseaux et des arbres centenaires. Elle regroupe deux réserves naturelles en milieu privé d’une superficie de 10 hectares. Elles sont constituées de deux blocs forestiers disjoints: la partie Séminaire et la partie St-Joseph, qui sont séparées par le Boisé des Sœurs de l’Assomption. Plusieurs sentiers y sont aménagés. Ils sont accessibles facilement (et gratuitement) à partir de trois entrées situées au bout des rues du Bocage, Monseigneur-Suzor et du Carmel à Nicolet.

Sentier Tolba

ODANAK

Ce sentier est situé tout près de la cour du Musée des Abénakis à Odanak. Il propose une balade de 1,2 km durant laquelle on peut en apprendre davantage sur les plantes médicinales Waban Akiak et sur la faune locale. On y a répertorié 140 espèces différentes d’oiseaux et des tortues y vivent. Des aménagements spécifiques ont été créés ces dernières années pour assurer la protection de ces dernières.

Parc Robin-des-Bois

SAINTE-EULALIE

Le Parc Robin des Bois de Sainte-Eulalie est situé le long de la route 161. D’une longueur d’environ 2 km, il parcourt une forêt aménagée de 9 hectares. C’est l’endroit parfait pour relaxer en pleine nature, admirer la faune et la flore… et faire de l’exercice!