Des séances d’information pour la révision des règlements d’urbanisme

Du 14 au 18 juin, la Ville de Trois-Rivières organisera une semaine de séances d’information virtuelles pour permettre aux citoyens de se renseigner, poser des questions et faire entendre leurs idées au sujet de la révision des règlements d’urbanisme. Les personnes intéressées à y participer peuvent s’inscrire au v3r.net.

Une séance d’information virtuelle se déroulera le 14 juin à 19 h. En plus de présenter les grandes orientations et les nouveautés du plan d’urbanisme, une période d’échange est également prévue afin de permettre à la population de poser des questions et de partager des idées.

Les citoyens qui auront des questions plus spécifiques sur les orientations du plan d’urbanisme ou sur leur zonage pourront prendre un rendez-vous individuel avec un membre de l’équipe de l’Urbanisme. Ces rendez-vous d’une quinzaine de minutes se tiendront du 15 au 18 juin par visioconférence ou par téléphone, au choix de la personne.

La révision des règlements d’urbanisme vise à améliorer la qualité des milieux de vie trifluviens en modernisant les normes en matière d’urbanisme et en tenant compte des meilleures pratiques de construction, d’architecture et d’aménagement du territoire.

Depuis l’adoption du projet de règlements d’urbanisme en avril dernier, les citoyens peuvent consulter l’ensemble de la nouvelle réglementation d’urbanisme sur le v3r.net.

Une carte interactive permet également de visualiser avec simplicité les affectations du sol et de consulter en détail chacune des zones du territoire.

Les règlements d’urbanisme découlent de la vision stratégique 2030 et du schéma d’aménagement, deux exercices réalisés à la suite d’activités de participation publique. Les projets de règlements d’urbanisme font écho aux résultats du sondage Web Nos quartiers repensés auquel 1 192 citoyens participaient en novembre 2020.

La Ville organisera également un appel de mémoires afin de permettre à la population et aux organismes du territoire d’exprimer leur point de vue à l’égard des règlements d’urbanisme. Comme prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une période de consultation écrite est également prévue au courant du mois d’août.