Des séances de codéveloppement en vidéoconférence

L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ), la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) et la Zone entrepreneuriale lancent des séances de codéveloppement adaptées sous la forme d’ateliers qui seront disponibles en groupe de vidéoconférence pour la période de la pandémie de COVID-19.

La pratique sera adaptée au contexte actuel. Des rencontres en ligne portant sur l’adaptation en temps de crise seront rendues disponibles pour les prochaines semaines.

«Nous espérons ainsi proposer aux entrepreneurs une façon de briser leur isolement et de partager entre eux des pistes de solutions», mentionne Manon Duchesne, coordonnatrice de la formation continue et direction services aux entreprises et responsable de la Zone entrepreneuriale.

«Nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’une problématique jamais vécue à ce jour. On parle beaucoup des problèmes financiers que les entrepreneurs vivent en ce moment. On veut absolument continuer à offrir des services pour eux et leur donner des outils pour qu’ils s’en sortent la tête haute», ajoute la directrice générale de la CCITR, Andréanne Guilbert.

«C’est un grand temps pour se réinventer, pour innover et pour s’allier. À la base, nous offrons tous des services différents. En ce temps de crise, il faut se tourner sur ce qu’il y a d’important, c’est-à-dire nos entrepreneurs », poursuit le directeur régional de l’ÉEQ Mauricie, Mathieu Lahaye.

Pour s’inscrire à ces ateliers, il faut contacter Nathalie Comeau au nathalie.comeau@cegeptr.qc.ca. Les pages Facebook de la CCI3R, de l’ÉEQ et de la Zone entrepreneuriale relaieront aussi les informations à ce sujet.