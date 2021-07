Des roches cool qui sèment le bonheur!

Si on ouvre bien les yeux, on peut apercevoir des roches peu banales à de nombreux endroits de Trois-Rivières. Joliment peintes, elles présentent une variété de dessins, prennent la forme d’un beigne, d’un Schtroumpf ou d’une tortue ninja…!

« Wow! Trouvé au parc Robert-Bourassa. » « Trouvé sur le bord d’une vitrine sur le boulevard Sainte-Madeleine. » « Trouvé Leonardo près du Dépanneur Yogi, au centre-ville. » Les roches cool font sourire petits et grands à travers la ville.

Ce mouvement était déjà présent ailleurs dans le monde quand Karine Bergeron l’a découvert par hasard à l’été 2020.

« J’ai vu passer une personne que je connaissais qui avait trouvé une roche peinte qui avait probablement beaucoup voyagé. Je me suis rendu compte que c’était très populaire ailleurs. Je me suis dit que je pourrais en faire, moi aussi », raconte la Trifluvienne.

C’était aussi pour faire plaisir à ses enfants. Avec eux, elle a commencé à peindre des roches et à les disperser à différents endroits. En général, elle les laisse à l’extérieur dans les lieux fréquentés, comme les parcs. Son garçon et sa fille aiment particulièrement partir le soir en voiture pour aller cacher des roches un peu partout en famille.

« Je me suis dit que je pourrais lancer un groupe sur Facebook pour nos proches. Puis, les gens ont commencé à trouver ces roches et ont commencé à en faire aussi. »

Le mouvement a pris de l’ampleur. Le groupe Roches Cool Trois-Rivières compte aujourd’hui plus de 600 membres sur le réseau social Facebook. « Dans mon secteur, on est plusieurs à peindre des roches. On met une indication référant au groupe Facebook Roches cool Trois-Rivières derrière la roche pour que les gens puissent venir sur le groupe et montrer où ils ont trouvé la roche. Ça nous permet aussi de suivre les déplacements de nos roches. On pourrait dire que c’est un genre de géocaching, mais moins complexe », explique Karine Bergeron.

« C’est un beau mouvement, poursuit-elle. C’est un belle communauté et il y a un beau partage d’idées également. On voit des roches peintes de tous les genres. On remarque aussi des paysages, ça fait visiter des lieux. Ça m’étonne parfois de voir tout le monde qui embarque et que l’intérêt augmente. Ça me fait du bien de voir que ça rend les gens heureux quand ils ramassent une de nos petites roches. »

La création des roches cool occupe bien la famille de Karine Bergeron. Ensemble, ils ont réalisé environ 350 roches aux motifs différents. « Les enfants aiment bien ça en faire. Et puis, c’est si facile de trouver des idées quand on se promène sur Pinterest, Instagram ou les autres groupes Facebook de roches cool. J’ai même vu une garderie qui en faisait. »

« Avec tout ce qu’on a vécu, c’est beau de voir des gens qui prennent le temps de créer quelque chose comme ça sans nécessairement le voir revenir ou avoir de remerciement. Mais on sait que si une personne a trouvé l’une de nos roches et l’a ramassée, c’est que ça lui a fait plaisir », termine-t-elle.