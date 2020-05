Des retards pour le soccer et le dekhockey?

La neige est fondue et la température se réchauffe. Par contre, la présence du Coronavirus est venue brouiller les cartes pour les associations de dekhockey et de soccer trifluviennes, de même que pour l’ensemble des activités prévues au Complexe sportif Alphonse Desjardins (CSAD).

Pour ce qui est du soccer, certaines équipes auraient déjà dû amorcer leur calendrier régulier tandis que le cadran va bientôt sonner pour les autres catégories d’âge.

«Le 23 mars, les employés saisonniers ont été coupés et le 27 mars, c’était autour des employés permanents», explique Shany Black, directeur technique au Club de soccer de Trois-Rivières (CSTR). «Nous allons rencontrer la Fédération de soccer du Québec la semaine prochaine et on verra s’il y a des nouveaux développements. C’est certain qu’il va falloir revoir notre offre de service et tout l’aspect distanciation sociale si les mesures demeurent en vigueur.»

«À ce stade-ci, environ 50% de nos inscriptions sont faites. Par contre, si on regarde pour le soccer récréatif et pour les 4-8 ans, les inscriptions se font souvent sur le tard, soit lorsque la neige est pas mal toute fondue.»

Si les inscriptions ne sont pas vraiment affectées, le calendrier lui l’est déjà et pourrait devenir tout un casse-tête pour le comité organisateur.

«Le niveau AAA aurait dû disputer déjà deux matchs, tandis que le niveau AA amorcerait sa saison dans la première semaine du mois de mai. Nos autres catégories commencent leur saison dans la deuxième et troisième semaine de mai, habituellement. On ne peut pas encore assurer que ce sera le cas», ajoute M. Black.

«Nous avons envisagé un scénario de calendrier écourté et nous en sommes à voir si on ne pourrait pas parfois mettre deux matchs par semaine pour rester au même nombre de matchs. C’est sûr que plus le temps avance, plus il y a des risques que l’on doive couper au calendrier. On ne parle pas encore d’annulation de saison, mais il y a certaines mesures qui nous rendent encore sceptiques.»

Du dekhockey sur huit surfaces?

De son côté, l’organisation de Dekhockey Trois-Rivières a été contrainte non seulement d’annuler la fin de son calendrier hivernal, mais également les séries éliminatoires. Reste à voir à quand le feu vert viendra de la part du gouvernement.

«Nous sommes en attentes comme pas mal tout le monde. Nous avons pris les inscriptions en mars puisqu’on ne savait pas combien de temps allait durer la crise. Le jour où le gouvernement va donner son accord, nous serons prêts», témoigne David Labrecque, directeur général du CSAD.

En effet, bien que Dekhockey Trois-Rivières confirme que son calendrier est prêt, nul ne prédire s’il pourra être amorcé à la date prévue. «Normalement, la saison débute en mai et clairement, nous sommes encore dans l’incertitude. L’été, nous mettons à la disposition six surfaces de dek. En ce moment, on n’exclut aucun scénario à savoir si les deux surfaces intérieures pourraient elles aussi être utilisées.»

Il faut savoir que non seulement le dekhockey est en mode pause, mais bien toutes les activités du Complexe sportif Alphonse Desjardins.

«Pour le moment, tout est arrêté. Le volleyball est sur pause, tout comme nos camps d’été. La glace a été démantelée. Lorsque le gouvernement va annoncer une réouverture progressive, nous devrons nous aussi fait un rappel progressif des employés», explique M. Labrecque.

«Lorsque les écoles ont fermé, nous avions déjà pris plusieurs moyens sanitaires comme l’ajout de pompes désinfectantes et le changement de savon pour un plus puissant. Nous avons même procédé à la désinfection complète du CSAD. Nous devrons nous concentrer sur les nouvelles mesures auxquelles nous serons confrontées et préparer un plan de formation pour les nouvelles méthodes d’opérations et d’entretien.»

Bref, les sportifs de la région devront être patients avant de pouvoir pratiquer un sport collectif.