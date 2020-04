Des restaurateurs veulent préparer 2500 portions pour Moisson Mauricie

Préoccupés par l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la communauté, des gens d’affaires trifluviens et des organisations locales s’unissent pour lancer une campagne de financement participatif en appui à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Hébergée sur la plateforme web La Ruche Mauricie, l’initiative Trois-Rivières unie durant la pandémie permettra aux citoyens de soutenir les restaurateurs qui vivent des moments difficiles. Pour des dons variant de 35$ à 1000$, ils pourront offrir des repas cuisinés par des restaurateurs trifluviens. Ces repas seront ensuite distribués par l’entremise de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

En contrepartie, les donateurs pourront se procurer des certificats-cadeaux dans ces établissements, à échanger après la réouverture des restaurants.

Les instigateurs espèrent amasser 25 000$. Les fonds serviront à préparer plus de 2500 portions de prêt-à-manger pour la banque alimentaire régionale jusqu’au 30 juin. Par ailleurs, dès le 22 mai, plus de 250 cartes cadeaux échangeables dans les restaurants participants seront distribuées pour les appuyer.

«Partout au pays, les banques alimentaires sont grandement touchées par la

COVID-19 en raison du manque de bénévoles et de la diminution drastique des dons, en argent et en denrées. De plus, comme la crise affecte l’économie et les emplois, le nombre de demandes d’aide alimentaire augmente de façon importante. Cette campagne est un appel à la solidarité et à la générosité», explique Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

En plus d’offrir des plats nutritifs à ceux qui en ont le plus besoin, cette campagne veut favoriser la relance et la survie des restaurateurs indépendants de Trois-Rivières.

En date du 17 avril, de nombreux restaurateurs avaient déjà confirmé leur participation : Le Brasier 1908, La Maison de Débauche, Le Temps d’une Pinte, Angéline, Pot Papilles & Cocktails, Le Manoir du spaghetti, Le Pilote Gastronomie populaire, restaurant Le Grill, Le Grill Express, Le Bob, Madame Woo, Épi buvette de quartier, Sushizo, Le Trèfle, Le Memphis, Les Contrebandiers, Le Lupin, Le Prêt-à-luncher, Le Rouge vin, VegÉcolo, Le Coupecous, La Binerie Chik, Les Rôtisseries Ti-Coq, Le Poivre Noir, Le Menuet Oriental, Pita Pit, Le Nord-Ouest Café, Le Banh Thai et le Restaurant Le St-Antoine.

Il n’est pas exclus que d’autres restaurateurs se joignent à la campagne.

Par ailleurs, Innovation et Développement économique Trois-Rivières s’engage aussi à ajouter un maximum de 5000$ selon l’atteinte des objectifs de la campagne sur La Ruche Mauricie.

Pour soutenir la campagne sur le site de La Ruche Mauricie : https://laruchequebec.com/projet/trois-rivieres-unie-durant-pandemie-7081/