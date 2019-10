Des résidents tout sourire ont accueilli les anciens Canadiens

Alliés dans cette initiative, l’infirmière Marie-Eve Jobin et TW Sportcards Trois-Rivières avaient réuni les anciennes vedettes du Canadien de Montréal Yvon Lambert, Pierre Bouchard et Guy Lapointe à la résidence Cooke de Trois-Rivières en milieu d’après-midi. Et l’expérience fut forte en émotions pour plusieurs…

Dès son arrivée, Pierre Bouchard était attendu dans le stationnement par un résident qui voulait le conseiller sur son combat face à Stan Jonathan, combat dont tous amateurs de sport se souviennent encore. «Il est un peu trop tard, malheureusement», lui a confié M. Bouchard.

Arrivés à l’étage, les joueurs ont remis des cartes autographiées aux nombreux résidents présents, tout en prenant quelques photos ici et là.

Et il y avait Anita…

Anita Lefebvre est non voyante, mais elle attendait les joueurs avec impatience. «J’écoute encore tous les matchs à radio, mais je ne peux plus les regarder, vous comprendrez», a-t-elle lancé à la blague.

«Je suis fière de vous autres (d’être ici aujourd’hui) et je suis tellement heureuse de vous avoir serré la main.»

Guy Lapointe lui a ensuite fait croire que les trois joueurs avaient serré son oreiller dans leurs bras, blague à laquelle elle a répondu «Oh, ça veut dire que je vais faire de beaux rêves!»

Yvon Lambert, qui trouvait très important de faire cette visite cordiale, était lui aussi tout sourire.

«Ils sont tellement heureux! C’est un cadeau de Noël pour eux. On le fait souvent et ça me touche à chaque fois. Certains ont de bons souvenirs de nous, d’autres ont quelques pertes de mémoire. On est tellement content de leur faire plaisir.»

Un président touché

Le président de TW Sportcards et copropriétaire de TW Sportcards Trois-Rivières, qui ouvrait ses portes plus tôt aujourd’hui, était très ému. «Les gens disent que je suis un homme de grand cœur. C’était important pour moi de faire ça, surtout que j’ai perdu mon grand-père il y a un mois et ce fut un choc. C’est juste beau de voir sourire les gens. Il y a cette dame qui a dit wow en les voyant et qui a laissé couler quelques larmes. Ça m’a touché, vraiment», a confié Tek Cher.

Pascal Gauthier, également copropriétaire, était très souriant et fier de son initiative.

Les trois anciens joueurs étaient ensuite attendus pour une séance d’autographes au tout nouveau magasin TW Sportcards Trois-Rivières. Une centaine de personnes faisaient la file d’attente lors de notre arrivée.

