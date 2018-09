Des recherches pour aider les plantes à se défendre

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉDUCATION. Le professeur Hugo Germain de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dirigera une nouvelle Chaire de recherche du Canada en immunité végétale.

Cette chaire servira essentiellement à supporter des étudiants pour la plupart au doctorat. Ils chercheront à comprendre pourquoi certaines plantes sont plus résistantes que d’autres aux maladies. «Les pathogènes, qui sont les agresseurs des plantes, ont des armes et on cherche les cibles de ces armes», explique M. Germain.

Leurs travaux de recherches permettront de contribuer au développement de cultivars plus résistants. Cela aidera, en quelque sorte, les plantes à résister aux maladies. Pour y parvenir, les chercheurs utiliseront les mécanismes naturels des plantes, ce que l’on retrouve déjà à l’intérieur de celles-ci.

«La recherche dans ce domaine se fait à très long terme, un peu comme la recherche pour le cancer, illustre le professeur. À la fin de la chaire, on n’aura pas développé des cultivars plus résistants pour toutes les plantes.»

Cette Chaire de recherche du Canada représente un investissement de 500 000 $ du gouvernement fédéral, soit 100 000 $ par année pendant cinq ans.

«Ce qui est différent avec cette chaire, c’est qu’on ouvre des domaines de recherche complètement nouveaux. Présentement, on a trois projets sur lesquels personne d’autre dans le monde ne travaille. La probabilité de succès est faible par rapport à de la recherche traditionnelle, mais le potentiel d’une réussite est très élevé», soutient M. Germain.

C’est le cas notamment du projet de Teura Barff, étudiante au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. «J’essaie de comprendre pourquoi les différentes parties d’une plante ne répondent pas de la même manière à une infection, explique-t-elle. J’essaie de voir si les différentes cellules qui constituent la plante et qui ont des buts différents sont capables de répondre de la même manière à une infection.»

Au total, plus d’une dizaine d’étudiants issus de partout dans le monde, dont Teura Barff, bénéficieront de cette Chaire de recherche du Canada en immunité végétale.