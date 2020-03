Des professeurs prêts à vous livrer l’épicerie

Deux professeurs de l’Académie les Estacades se sont donné pour mission de rendre service à la population en cette période de pandémie. Depuis lundi, ils offrent le service de livraison d’épicerie par le biais de la page Facebook Profs – Livraison.

«C’est mon collègue Geoffrey Jouvin qui m’a approché avec cette idée et on a contacté d’autres professeurs. Nous sommes arrêtés, bien que l’on se rende disponible pour répondre à distance aux questions des élèves et leur offrir du soutien, mais on voulait aussi rendre service au reste de la société, explique Maxime Giroux. On a pensé à un service de livraison d’épicerie. On n’a pas besoin de faire partie d’un organisme pour aider son prochain.»

«On le fait pour rendre service. C’est utile pour les personnes plus âgées qui doivent rester confinées chez elles tout comme aux autres personnes aussi», note-t-il.

Il cite notamment les travailleurs de la santé qui n’ont pas nécessairement le temps d’aller faire leur épicerie ou encore les familles ayant plusieurs enfants et qui ne veulent pas sortir faire leurs achats en épicerie.

Depuis lundi, une vingtaine de professeurs bénévoles ont pu être recrutés pour le service. Bien que la demande soit déjà intéressante, les bénévoles peuvent en traiter beaucoup plus encore. Ceux-ci s’assurent d’ailleurs de prendre les précautions nécessaires au moment de la livraison.

«On a des gants et on a notre désinfectant avec nous. Quand on fait une livraison, on garde nos distances. On dépose les sacs au seuil de la porte. Pour le paiement de l’épicerie, on accepte l’argent comptant qui peut être déposé dans une enveloppe, par exemple, mais on a aussi l’application Square pour permettre le paiement par cartes, tout en gardant une distance avec la personne qui paie», souligne Maxime Giroux.

Pour l’instant, le service Profs – Livraison dessert Trois-Rivières et ses environs. Des professeurs-livreurs sont aussi présents à Shawinigan. Deux autres se rendent aussi disponibles dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Il est possible de passer une commande d’épicerie pour livraison en envoyant un message détaillé en privé sur la page Facebook de Profs – Livraison, par courriel à proflivraison@gmail.com ou en appelant au 819-384-5263 ou au 450-271-0808.

Pour les gens du secteur de Shawinigan et des environs: iguy@csenergie.qc.ca ou 819 531-0531