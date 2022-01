Des portes ouvertes virtuelles pour l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) tiendra sa deuxième Journée portes ouvertes en mode virtuel de l’année universitaire 2021-2022 le samedi 29 janvier prochain, entre 10h et 14h.

Cette activité permettra aux futurs étudiants et à leurs parents de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire à l’UQTR.

Les futurs étudiants auront l’occasion d’explorer les différents programmes, poser des questions aux professeurs et aux ambassadeurs étudiants qui animeront les kiosques virtuels ou pour effectuer une demande d’admission. De plus, tous les départements de l’Université seront représentés lors de l’activité.

La plateforme virtuelle utilisée pour cet événement, présenté uniquement sur le Web, est simple et conviviale.

L’inscription pour participer aux portes ouvertes virtuelles se fait à partir de la page www.uqtr.ca/choisiruqtr.

Des visites guidées virtuelles seront aussi proposées aux personnes intéressées afin de leur permettre de parcourir les pavillons, la bibliothèque, les laboratoires, les résidences, le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, le café-bistro La Chasse-Galerie, de même que des locaux propres à certains programmes.

Les visiteurs pourront également en apprendre plus à propos des services disponibles, des échanges internationaux (études et stages) ainsi que des activités culturelles et sociales.