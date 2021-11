Des poissons rouges repêchés d’un cours d’eau du Sanctuaire

L’été dernier, des employés du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont été appelés à repêcher des poissons rouges repérés dans l’un des cours d’eau du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Au total, 13 poissons rouges mesurant entre 9 et 23 centimètres ont été retirés du cours d’eau. Il s’agissait des plus gros spécimens repérés. Toutefois, il est impossible de déterminer si cette intervention a permis d’éradiquer complètement l’espèce dans le cours d’eau. Un suivi est prévu dans les prochaines années par le ministère.

L’opération peut sembler banale, mais les poissons rouges peuvent se multiplier rapidement et ils ont la capacité d’envahir les lacs et cours d’eau. Lorsqu’ils sont relâchés dans la nature, ils peuvent détériorer la qualité de l’eau et l’habitat où ils vivent de façon importante.

« Ils rendent notamment l’eau plus trouble et perturbent les herbiers aquatiques. Les poissons rouges peuvent aussi avoir une influence sur les communautés d’insectes et d’invertébrés aquatiques qui représentent la nourriture de plusieurs autres espèces indigènes que l’on retrouve naturellement dans les plans d’eau du Québec, dont les poissons visés par la pêche sportive », explique Anik Martel, conseillère en communication à la direction générale du secteur centrale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Les poissons rouges peuvent également être porteurs de maladies, de parasites ou de virus qu’on ne retrouve pas dans la nature et qui peuvent être transmis aux espèces indigènes. Dans la nature, ils peuvent vivre de six à sept ans et atteindre une taille de 50 centimètres, d’après les données du ministère.

« Ne relâchez jamais un poisson rouge ou tout autre animal d’aquarium ou d’étang artificiel dans les toilettes ou les cours d’eau, rappelle Mme Martel. Offrez-le plutôt à un parent ou un à ami qui sauront en prendre soin, trouvez-lui un nouveau propriétaire en publiant une petite annonce sur les médias sociaux, contactez la Société protectrice des animaux de votre région, un aquarium, un groupe spécialisé ou tout autre refuge qui veille au bien-être des animaux ou encore, apportez-le à une animalerie de votre région qui offrirait le service. »

L’introduction de poissons rouges ou toute autre espèce exotique dans un cours d’eau est un geste illégal

qui peut mener à des infractions en vertu des lois et règlements du Québec en matière de gestion des ressources naturelles.