Des plateaux sportifs à réserver au CSAD

Pour le temps des Fêtes, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins offre la possibilité de réserver un plateau sportif au coût de 25$.

Plusieurs choix options sont proposées: 1/3 de glace (avec deux buts), 1/6 de surface synthétique gazonnée (avec prêt gratuit de matériel sportif), une surface de dekhockey (avec prêt gratuit de matériel sportif) et un terrain de badminton ou de pickleball.

Il est important de réserver par téléphone (819 373-5121 poste 0) pour garantir votre place.

Toutes les personnes de 13 ans et plus devront fournir leur passeport vaccinal et le port du masque sera demandé jusqu’au plateau sportif.

Il est possible de consulter le https://www.csad.ca/activites-du-temps-des-fetes/ pour voir les plages horaires disponibles.