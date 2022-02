Des paramédics communautaires pour éviter de surcharger les urgences, suggère la CAM

La direction de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) demande qu’on évalue sérieusement le projet de paramédics communautaires et que l’on donne plus de latitude aux paramédics dans leurs interventions.

« L’apport des paramédics communautaires peut être significatif dans la trajectoire de soins. À domicile, ils procèderaient à la coévaluation de l’usager avec une infirmière qui est à distance afin de déterminer s’il est possible de rediriger le patient vers les bonnes ressources à travers le réseau de la santé. Cela pourrait, entre autres, éviter de surcharger les urgences, diminuer les hospitalisations, et permettre aux paramédics de faire des visites préventives chez les grands utilisateurs du réseau », explique Michel Garceau, directeur général de la CAM, ajoutant que les patients et le système de santé pourraient mieux bénéficier des compétences des paramédics.

Les objectifs principaux de la paramédecine communautaire sont d’augmenter l’offre de soin aux usagers, diminuer les consultations à l’urgence, diminuer la mortalité et la morbidité par la prévention, optimiser et augmenter l’efficience des ressources et assurer le développement du rôle des paramédics en enrichissant ses compétences.

« La paramédecine communautaire permettra d’améliorer la disponibilité des ressources ambulancières et de mettre en place une solution alternative au transport des cas non urgents dirigés systématiquement vers l’urgence. De plus, c’est aussi une occasion de réfléchir sur le rôle du paramédic, de mettre à profit leurs connaissances et de promouvoir l’avancement de la profession de paramédic », conclut le président du conseil d’administration de la CAM, Rémy St-Onge. (M.E.B.A)