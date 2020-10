Des paniers de produits locaux en prévision des Fêtes

La Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) ramène ses paniers de produits locaux, une initiative conjointe avec la plateforme Explore Trois-Rivières.

Actuellement, trois paniers sont en vente sur la plateforme, soit un panier Cocooning au coût de 35$, un panier corpo au coût de 50$ (en remplacement du party de Noël) et un panier des Fêtes au coût de 75$.

Afin de favoriser un partage équitable dans les commerces de la Mauricie, les produits offerts dans ces paniers seront répartis de façon aléatoire, mais en s’assurant de garder la même valeur.

« Lors de notre campagne de financement participatif cet été, nous avions testé la formule des paniers surprises de produits locaux et vu le succès qu’on a eu et les retombées concrètes chez nos membres, on a décidé de renouveler l’expérience et de la bonifier en s’associant à Explore Trois-Rivières », précise Alexa Hamel, présidente de la JCM.

Avec la pandémie actuelle, l’année 2020-2021 s’annonce toute particulière. Les commerces étant déjà affectés par la crise, il était important pour la JCM de soutenir ses membres et de favoriser l’achat local afin de contribuer à la relance économique régionale.

« C’est une option clé-en-main pour faire découvrir des produits locaux uniques. Vous pouvez vous les procurer pour vous gâter, pour offrir à vos proches et même pour remercier vos employés et votre clientèle », poursuit Audrey Toupin, associée chez Explore Trois-Rivières.

Il est possible de commander ces paniers directement sur la plateforme Explore Trois-Rivières à exploretroisrivieres.com.