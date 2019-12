Les employés et dirigeants des caisses Desjardins de la Ville de Trois-Rivières ont fait bien des heureux cette semaine. Ils ont remis des paniers de Noël équivalents à une épicerie hebdomadaire complète à 28 familles vivant une situation de pauvreté au sein de différents quartiers de la ville. Une initiative bien accueillie par une centaine de personnes en ce temps-ci de l’année et qui était porteuse de sens pour les employés et dirigeants participants.

Afin de pouvoir concrétiser ce désir d’aider son prochain, la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières se sont associées avec différents organismes de bienfaisance de la ville. Ainsi, la cinquantaine d’employés et dirigeants des caisses ont bénévolement accepté de se rendre au supermarché afin de faire les emplettes nécessaires et de remettre leur panier de Noël en personne aux familles préalablement sélectionnées.

Un total de 5 750 $ a été déboursé par les Caisses Desjardins de la Ville de Trois-Rivières dans leur milieu afin d’offrir un temps des Fêtes réjouissant à tous. La remise des paniers de Noël s’est déroulée du 17 au 19 décembre derniers et représente une initiative mise en place depuis quelques années.