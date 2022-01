Des navettes gratuites vers l’île Saint-Quentin les dimanches

Du 9 janvier au 27 février, un service de navettes électriques pour se rendre à l’île Saint-Quentin est mis en place. Trois départs sont prévus, les dimanches seulement, à partir centre-ville et de la rue Fusey, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

« C’est l’une des actions identifiées au plan directeur de l’île pour améliorer l’accessibilité au lieu. L’accessibilité, c’est autant le prix d’entrée que les façons de se rendre sur place », souligne Josée-Anne Labrousse, directrice générale du Parc de l’île Saint-Quentin.

Les départs du centre-ville (intersection des rues Champlain et Saint-Georges) sont prévus à 13h, à 14h et à 15h, tandis que les retours sont ensuite proposés à 13h45, 14h45 et 15h45 de l’île vers le centre-ville. De son côté, la navette du secteur Cap-de-la-Madeleine prendra le départ à 13h30, 14h30 et 15h30 près de la pharmacie Uniprix et du terminus Fusey. La navette quittera ensuite l’île Saint-Quentin à 14h15, 15h15 et 16h15.

Les trajets de ces navettes sont d’une durée d’environ 15 minutes. Notons que le port du masque est obligatoire dans les navettes.

« J’ai approché la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et Bell-Horizon avec le projet-pilote de navette. C’était plus complexe à implanter avec la STTR. Ça a été plus simple avec Bell-Horizon et on avait l’opportunité d’avoir une navette 100% électrique. On a donc opté pour Bell-Horizon pour tenter l’expérience cet hiver. L’Île Saint-Quentin investit de l’argent dans le projet-pilote, mais on réussit à proposer quelque chose qui a un coût abordable pour nous », précise-t-elle.

La navette viendra déposer les personnes au cœur de l’île, devant la piscine, et pourra accueillir une quarantaine de personnes à la fois.

Le service est ainsi offert durant la plus forte période d’achalandage hivernale de l’île, soit jusqu’au premier dimanche de la semaine de relâche. Les conditions pour le patinage commencent à se détériorer à ce moment, généralement. Rappelons également que l’accès à l’île Saint-Quentin est gratuit cet hiver.

Le plan directeur de l’île Saint-Quentin dévoilé en 2019 prévoit des actions à moyen et long terme pour favoriser l’accès de l’île à tous. La mise en place de navettes et une éventuelle amélioration des circuits de transport en commun vers l’île en font partie.

« Ce projet-pilote de navettes donne une occasion d’offrir une option de transport qui est gratuit. On donne un service et il y aura moins de voitures sur l’île, ce qui contribuera à améliorer la sécurité des piétons. On commence avec les dimanches et après, on verra », ajoute Pierre Montreuil, président du conseil d’administration du Parc de l’île Saint-Quentin et conseiller municipal du district du Carmel.

Depuis le début de la période des fêtes, l’achalandage est bon sur l’île Saint-Quentin, affirme Josée-Anne Labrousse. « La température a joué en notre faveur, car ça a été difficile d’entretenir nos sentiers glacés au début du mois de décembre. La main-d’œuvre est encore limitée cet hiver. On a observé que les amateurs de plein air sont au rendez-vous, mais personne ne se marche sur les pieds non plus. Il y a de l’espace. La boutique de location a bien roulé et on reçoit de beaux commentaires. On a mis en place des zones de chaleur et des foyers et on a décentralisé les activités sur l’île », indique la directrice générale.

Par ailleurs, pour augmenter la sécurité aux abords de l’île Saint-Quentin, un minuteur a été installé de chaque côté du pont donnant accès à l’île afin que la circulation automobile s’y fasse en alternance et une partie de la voie est réservée aux piétons.

C’est qu’il y a normalement un « chasse-roue », c’est-à-dire un trottoir plus étroit, qui est réservé aux piétons durant l’été. Toutefois, en hiver, il n’est pas possible de le déneiger puisque la Ville ne possède pas l’équipement spécial pour le faire. Cet aménagement permet de sécuriser la voie pour que les piétons puissent traverser en toute sécurité.