Des mets locaux pour célébrer

Innovation et Développement économique Trois-Rivières vient tout juste de lancer une nouvelle campagne pour inciter les citoyens à commander des plats préparés par les restaurateurs et les traiteurs trifluviens en cette période des Fêtes.

En livraison, pour emporter ou même par l’achat de cartes-cadeaux à offrir à un proche, l’organisme encourage la population à poser un geste concret pour soutenir le milieu de la restauration, durement affecté par la fermeture des salles à manger.

Dans le cadre de cette campagne, les citoyens seront invités à diffuser des photos de leurs plats. Jusqu’au 10 janvier 2021, ceux qui partageront publiquement une photo de leur commande gourmande accompagnée du mot-clic #concoursmangerlocal courront automatiquement la chance de remporter une carte-cadeau de 200$ dans un restaurant de leur choix.

«Avec cette campagne, on veut créer une chaîne de solidarité, un mouvement pour que les gens aient le réflexe de partager leurs achats locaux, explique le maire, Jean Lamarche. En montrant ce qu’ils aiment consommer localement, ça insiste les autres à essayer de nouvelles choses et faire des découvertes.»

«Ça fait longtemps que j’insiste sur l’importance de supporter nos restaurants et nos traiteurs locaux, renchérit ce dernier. Ils font partie de ceux qui ont été le plus durement touchés par la crise sanitaire. En cette période de festivités où on se paie souvent de petites gâteries, c’est l’occasion parfaite de se faire livrer de délicieux plats du restaurant du coin, de concocter un panier-cadeau avec des produits de la boulangerie du quartier ou d’acheter une carte-cadeau d’un traiteur local.»

Pour consulter le répertoire des bonnes tables de Trois-Rivières, il suffit de se rendre sur le site treslocal.ca, qui compile une centaine de restaurants de partout sur le territoire trifluvien offrant des plats pour emporter ou en livraison. Cuisine bistrot, asiatique, sushis, mets végés, pâtes, pizza, fine cuisine, cafés, brunch, on y retrouve de tout.