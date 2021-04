Des masques de remerciement pour les travailleurs de la santé

L’organisme COMSEP souhaitait trouver une façon de remercier le personnel de la santé qui se démène depuis plus d’un an dans un contexte de pandémie. À la suite d’activités de conscientisation sur le système de la santé qui se sont déroulées dans tous les programmes offerts à COMSEP, il a été décidé de poser un geste de solidarité envers ceux et celles qui sont au front depuis le début de la pandémie.

C’est là qu’a émergé l’idée de fabriquer des masques en papier et de demander à une centaine de membres de COMSEP d’écrire des témoignages à offrir au personnel du réseau de la santé de la région. «Que ce soit nos participants en alphabétisation, dans les familles, en intégration en emploi : toutes ces personnes ont désiré faire part de leur reconnaissance au personnel de la santé et ce dans tous les secteurs», souligne Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

La démarche a duré quatre semaines.

«Nous en avons profité pour parler de l’importance de la vaccination pour se protéger du virus, mais aussi pour soulager le système de santé de la pression occasionnée par la hausse de cas en lien avec la COVID-19. On a aussi discuté de l’historique du système de la santé et des différents corps de métier. Les messages sur les masques viennent leur dire ce qu’on pense de leur travail. J’espère que ça touchera autant le personnel qui les recevra que les gens qui les ont faits», précise Michelle Plante, responsable du projet.

Les masques ont été remis à quatre représentants syndicaux, soit Nathalie Perron (FIQ), Frédérick Beaulieu (CSN – secteur bureau), Véronique Neth (APTS) et Pascal Bastarache (catégorie 2 CSN). Ceux-ci se sont engagés à transmettre les bons mots à leurs membres et collègues.