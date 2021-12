Des maisons de jeunes de Trois-Rivières à la rescousse du père Noël

Du 22 novembre au 11 décembre, les adolescents de la Maison des jeunes Le Chakado et de la Maison des jeunes Le Transit de Trois-Rivières ont organisé une collecte de jouets usagés. Cette initiative a été faite au bénéfice de la Maison des familles Du Rivage afin d’égayer le temps des fêtes des enfants et des familles du secteur Est de Trois-Rivières.

L’initiative est venue d’une jeune qui souhaitait faire la différence pour les familles défavorisées de la région. Très rapidement, les adolescents fréquentant les deux maisons des jeunes se sont mis en action. Grâce à leur implication et à leur engagement, c’est plus d’une centaine de jeux et jouets qui seront remis aux enfants du Cap-de-la-Madeleine.

« Nous tenons à remercier tous les jeunes, les membres et les partenaires qui ont fait de cette implication communautaire un véritable succès. Votre engagement, votre dévouement et votre implication pour les membres de votre communauté sont extraordinaires. Nous vous remercions d’être des partenaires au développement et à la croissance des maisons des jeunes et de soutenir nos initiatives jeunesse. Merci également à la Maison des familles du Rivage pour ce partenariat qui nous a permis de vivre ce moment de partage et de bienveillance », peut-on lire via le communiqué officiel.

Rappelons que les maisons de jeunes se veulent des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. (J.C.)