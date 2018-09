Des logements sociaux sur le terrain de l’ancienne église St-Philippe

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Considérant les besoins importants en matière de logements sociaux ainsi que la liste d’attente qui ne cesse de s’allonger, le candidat libéral à Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, prend l’engagement de réaliser le projet de construction neuve de 36 unités de logement sur l’ancien terrain de l’église Saint-Philippe, au centre-ville.

Ce projet de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Trois-Rivières sera destiné à des personnes en situation de pauvreté qui désirent entreprendre un retour à l’école ou sur le marché du travail, à l’image de l’immeuble Trifluvia, officiellement inauguré il y a quelques semaines.

«C’est un engagement concret que je prends aujourd’hui pour répondre aux besoins pressants de logements sociaux. Le quartier St-Philippe en a beaucoup besoin. Ça va contribuer à revitaliser le quartier. On n’a pas eu de nouveaux projets de logements sociaux depuis Trifluvia, qui est ouvert depuis trois ans environ», indique M. Girard.

La réalisation de ce projet est évaluée à 6,3 millions $ et s’inscrit dans le cadre du programme AccèsLogis Québec Volet III de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

«Dès l’élection, on veut l’engagement de la SHQ à titre de partenaire pour mettre le tout en marche le plus rapidement possible. On a des besoins à Trois-Rivières et on a peu parlé de logements sociaux dans la campagne. Ce qui est aussi important au niveau gouvernemental, c’est l’aide qu’on donnée pour aider les personnes en situation de pauvreté à habiter ces logements. On voit que le taux de chômage est très bas, mais il reste malheureusement des gens en situation de pauvreté», ajoute-t-il.

Le projet s’inscrira dans des pratiques de développement durable pour poursuivre les engagements de l’OMH en matière de réduction de son empreinte écologique et des îlots de chaleur.

La Ville réserve le terrain

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, la Ville de Trois-Rivières a réitéré son intention de réserver le terrain pour sur lequel se trouvait l’église Saint-Philippe pour trois ans afin de permettre à l’OMH de Trois-Rivières de l’acquérir à la juste valeur marchande.

La Ville s’engage aussi à participer financièrement à la construction pour un montant maximum de 484 000$ et à défrayer 10% du coût du supplément au loyer pour les unités de logements admissibles, dans le cadre du Programme supplément au loyer.