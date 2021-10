Des Lions au camp du Rocket de Laval

Pas moins de cinq joueurs des Lions de Trois-Rivières auront la chance de se faire valoir à Laval alors qu’ils participent au camp du Rocket, club-école des Canadiens de Montréal.

En attaque, on retrouve Olivier Archambault, Cédric Montminy et Julien Nantel. À la ligne bleue, ce sont les Mathieu Brodeur et Olivier Galipeau qui tenteront d’épater la galerie.

Montminy a passé ses trois dernières saisons avec le Rush de Rapid City, dans la East coast hockey league (ECHL). La saison dernière, il a inscrit 20 buts et 44 points en 69 matchs. De son côté, Archambault a aussi connu une grosse saison avec 54 points – dont 18 buts – en 47 matchs dans la ECHL avec les Americans d’Allen. Pour ce qui est de Nantel, il a fait la navette entre la ECHL et la Ligue américaine de hockey (LAH) ces cinq dernières années.

Également présents au camp, on retrouve l’ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), Cédric Desruisseaux. Ce dernier vient de conclure sa carrière junior avec une saison de rêve, inscrivant 42 buts en 40 matchs. L’ancien Cataractes de Shawinigan, Brandon Gignac, sera aussi en action. Le choix de 3e tour des Devils du New Jersey (LNH) en 2016 a connu une bonne saison dans la ECHL l’an dernier avec 27 points en 35 matchs, à Jacksonville. Gignac a disputé trois saisons dans la LAH avec les Devils de Binghamton.

En défensive, Brodeur pourrait amener de l’expérience au Rocket, lui qui vient de remporter le championnat dans la ECHL avec les Komets de Fort Wayne. Il est désormais âgé de 31 ans et son dernier match dans la LAH remonte à 2018.

Pour ce qui est de Galipeau, il a lui aussi remporté la coupe dans la ECHL, lui aussi avec les Komets de Fort Wayne, au printemps dernier. Il avait récolté 29 points en 47 matchs, comparativement à 34 points en 55 matchs lors de la saison précédente.